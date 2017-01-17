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Darphane'nin altın üretimi 16 yılın dibinde

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Darphane'nin 2016'da ürettiği altın miktarı 7 milyon 177 bin 348 adet ile son 16 yılın en düşük seviyesine geriledi. Geçen yıl üretimi gerçekleştirilen altınların toplam ağırlığı 24,8 ton oldu.
Darphane'nin altın üretimi 16 yılın dibinde
Darphane'nin altın üretimi 16 yılın dibinde Darphane'nin altın üretimi 16 yılın dibinde Darphane'nin altın üretimi 16 yılın dibinde

 

Darphane, geçen yıl basımını gerçekleştirdiği 7 milyon 177 bin 348 adet Cumhuriyet altını ile son 16 yılın en düşük üretimini gerçekleştirdi.

Altında fiyatların 2016 boyunca rekor üstüne rekor kırması, fiyatları Cumhuriyet altınında 900 liraya, yarım altında 442 liraya, çeyrek altında ise 221 liraya taşımıştı. Gram altındaki rekor fiyatlar, geçen yıl Darphane'nin üretimine de yansıdı.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden derlediği bilgilere göre, 2016'da altın üretiminde 2015'e göre yüzde 4, 2014'e göre yüzde 48 ve 2013'e göre de yüzde 74 düşüş oldu.

2001'den itibaren altın üretim rakamlarına bakıldığında da, geçen yıl piyasaya verilen altın miktarı 16 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre, Darphane'nin 2015'te 7 milyon 476 bin 907 adet olan üretimi geçen yıl 7 milyon 177 bin 348 adede geriledi. Darphane'nin 2016'da ürettiği altınların toplam ağırlığı da 24,8 ton oldu.

Darphane'nin altın üretimi, Eylül 2016'da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 bin 129 artarken, Temmuz 2016'da ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 81'lik azalış kaydetti.

Geçen yıl adet bazında en çok artışın yaşandığı ay ise 1 milyon 113 bin 128 adetle aralık oldu.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ YÖNÜNDE BEKLENTİYE GİREN VATANDAŞLAR ALIM YAPMAMAAYI TERCİH EDİYOR

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen yıl altının gram fiyatındaki yükselişlerin vatandaşın talebini yavaşlattığını ifade ederek, "Gram altında yaşanan yükselişler iç piyasada vatandaşın altın talebini yavaşlatırken, Darphane'nin üretiminde de azalmaya neden oldu. Aralık ayında Cumhurbaşkanımızın altın çağrısından sonra Darphane'nin üretiminde ciddi yükselişler gözlemlemiştik." diye konuştu.

Fiyatlarda düşüş yönünde beklentiye giren vatandaşların alım yapmamayı tercih ettiğini belirten Memiş, vatandaşların fiziki altını genellikle yastıkaltı birikim olarak değerlendirmesi nedeniyle bankaları tercih etmediğini söyledi.

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Memiş, vatandaşın fiziki altın talebinin hiçbir zaman azalmayacağını, aksine artacağını ifade ederek, "Çünkü kötü gün dostu olan altın, bizim örf ve adetlerimize göre sadece birikim olarak değil, takı olarak da kullanılmaktadır." dedi.

Darphane, ziynet ve altın sikke olmak üzere 22 ayar iki tür Cumhuriyet altını basıyor. Altın sikke, üzerinde Atatürk kabartması olduğu için ''Ata altını'' olarak da anılırken, inceltilmiş şekilde basılan ziynet altını genelde takı olarak alınıyor. Altın sikkelerin ve ziynet altınlarının, ağırlıklarına göre ''çeyreklik'', ''yarımlık'', ''birlik'', ''ikibuçukluk'' ve ''beşlik'' olmak üzere 5 türü bulunuyor.
 

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