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TBMM'de güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı!

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TBMM'de güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı!
Anayasa Değişikliği’nin görüşüldüğü TBMM kampüsünde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı.
TBMM'de güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı! TBMM'de güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı! TBMM'de güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı!

TBMM’nin neredeyse halka açık olan ön bahçesi aşama aşama kapatıldı. Önce bahçenin İçişleri Bakanlığı’na bakan tarafına bitkilerden çit yapıldı ve arkasına tel örgü örüldü. 

SUİKAST İHBARLARI

Bununla da yetinilmedi, Şeref kapısının hemen önündeki merdivenler, polislerin eylemlerde kullandığı çelik bariyerlerle kapatıldı. Son günlerde artan suikast ve eylemi ihbarlarının, bu önlemlerin alınmasını zorunlu kıldığı bildirildi. 

Yeni güvenlik önlemleri çerçevesinde, Çankaya kapısından sadece protokol giriş yapacak. TBMM’de görev yapan basın mensuplarının araçları sadece Güvenlik kapısından alınacak. Anayasa değişikliği görüşülmeleri nedeniyle gece-gündüz mesai süren TBMM’deki yeni güvenlik önlemleri, bugünden itibaren yürürlüğe konuldu. 

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ÖNLEMLER ARTIRILDI

Çalışmalar, süresince TBMM’ye ziyaretçi alınmayacak. TBMM kampüsüne giriş yapılan üç kapıda da güvenlik önlemleri arttırıldı.

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