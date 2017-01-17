Ünal Tanık ve yazarları Habervaktim’e böyle saldırıyordu

15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında ortaya çıkan gerçekler, rotahaber ve sahibi Ünal Tanık’ın her fırsatta Habervaktim’i neden hedef aldığını da gözler önüne serdi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan medya organlarından olan rotahaber.com’un firari yayın yönetmeni Ünal Tanık’ın Yalova’da yakalanması, bu ismin Habervaktim’e yönelik saldırılarını akıllara getirdi.

Başından itibaren; yani ortada henüz paralel ve FETÖ yokken “cemaat”in gerçek yüzünü ortaya koyan özel haberler yayınlayan nadir sitelerden biri olan Habervaktim.com, o dönemde rotahaber.com tarafından sıkça hedef alınıyordu.

Rotahaber.com ve sahibi Ünal Tanık, her fırsatta sitemiz Habervaktim.com’a saldırıyor, Yayın Yönetmenimiz Fatih Akkaya’yı itibarsızlaştırmaya çalışıyordu.

Örneğin, 2012’de cezaevlerindeki PKK’lıları açlık grevine teşvik eden BDP’lilerin kendilerinin ise kuzu kebabı yerken görüldükleri fotoğrafla ilgili Habervaktim haberi.. “Biz kuzu kebabına siz ölüm orucuna” başlıklı haber üzerine rotahaber gibi medya organları harekete geçerek, haberin aldatmaca olduğunu ileri sürmüşlerdi.

BU ÖFKENİN NEDENİ NE?

Habervaktim de yaptığı açıklama ile şu cevabı vermişti: “Akit’in yanı sıra Habervaktim’e karşı zaman zaman bu tür saldırılar gerçekleştiren rotahaber’in, Genel Yayın Yönetmeni merkezli mezhepsel saiklerle hareket ettiği düşünülüyor. Sitenin Genel Yayın Yönetmeni'nin Alevi kökenli olduğu biliniyor. Diğer bir ihtimal olarak da, "terör örgütünün alternatif devlet yapılanması KCK'ya duyulan sempati" gösteriliyor. Rotahaber, Akit'in, PKK'lıların dağda domuzla beslendiklerini ortaya koyan haberlerine de tepki göstermişti.”

YAYIN YÖNETMENİMİZ HEDEF ALINDI

Bir diğer örnek ise, 2012 Ağustos ayı içerisinde rotahaber.com’da Habervaktim ve Yayın Yönetmeni Fatih Akkaya ile ilgili “suçüstü yakalandılar” şeklinde haberler yayınlanmış olması.

Ömer Faruk Gergerlioğlu önderliğindeki bir grup sözde “aydın”, Cengiz Çandar, Ali Bayramoğlu, Hasan Cemal gibi isimlerle ilgili haberlerimizden ötürü Habervaktim ve Akit gazetesi aleyhine imza kampanyası başlatmış, kampanya PKK ve eşcinseller çevrelerden de destek görmüştü.

Habervaktim de imza kampanyasındaki “PKK’lı” ve “Kaos GL’li” imzalarından yola çıkarak “PKK’lılar da imza attı” haberi yapmıştı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun yanı sıra Rotahaber.com, Taraf, t24, odatv haber siteleri, “PKK’lı” ve “Kaos GL’li” imzalarını Yayın Yönetmenimiz Fatih Akkaya’nın eklediğini ileri sürerek, “Suçüstü yakaladık” diye, sitemizin IP adresini yayınlamışlar; sitemizi, Yayın Yönetmenimizi hedefe oturtmak istemişlerdi.

Sitemiz aleyhine, Rotahaber.com’da ayrıca Ahmet Memiş imzalı haberler yayınlanmıştı.

BU NE TESADÜF?

Bugün, bu çevrelerin hemen hemen tamamının FETÖ’yle bağının olduğunun ortaya çıkmış olması, Habervaktim.com’u hedef almalarının nedenini açığa çıkardı.

*Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli’nde devlet hastanesinde görev yaparken, terör örgütünün propagandasını yapmaktan Kocaeli Valiliği’nce açığa alınmış durumda.

*Taraf, malum 15 Temmuz sonrası kapatıldı.

*Rotahaber.com, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatıldı.

*Rotahaber.com’un sahibi ve yayın yönetmeni Ünal Tanık, firar etmişti ve aranıyordu. Bugün Yalova’da yakalanarak, gözaltına alındı.

*Rotahaber.com’da Habervaktim.com’u hedef alan haberler yayınlayan Ahmet Memiş adlı yazar da FETÖ’den gözaltına alınmış bir isim.

*Cengiz Çandar, Hasan Cemal gibi isimlerin durumu da malum. Örneğin Hasan Cemal bir sitede adeta 15 Temmuz darbe girişimini destekler nitelikle yazılar kaleme alıyor. Ali Bayramoğlu da, yakın arkadşları Altanların FETÖ'den tutuklanmasını protesto edercesine Yenişafak'taki yazılarına son vermiş durumda.

AKKAYA’YA BERAAT

Sitemiz yayın yönetmeni Fatih Akkaya, Gergerlioğlu’nun iddialarıyla ilgili olarak açtığı davadan berat etmiş ve ardından şu yazıyı kaleme almıştı:

http://m.habervaktim.com/author_article_detail.php?id=63163

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