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Çavuşoğlu: ABD konusunda Rusya ile hemfikiriz

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Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Astana'daki toplantıya katılmasıyla ilgili Rusya ile aynı görüşte olduklarını belirtti. Her iki ülke de ABD'nin toplantıya katılması gerektiği görüşünde.
Çavuşoğlu: ABD konusunda Rusya ile hemfikiriz
Çavuşoğlu: ABD konusunda Rusya ile hemfikiriz Çavuşoğlu: ABD konusunda Rusya ile hemfikiriz Çavuşoğlu: ABD konusunda Rusya ile hemfikiriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulunurken, Suriye görüşmelerine de değindi.

Çavuşoğlu, Astana görüşmelerini 23 Ocak'ta yapmak istediklerini söyledi. Bu tarihten önce uzmanların Astana'da bir araya gelmeyi planladığını ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye, Rusya ve İran bir araya gelecek." dedi.

KİMLER KATILIYOR?

Astana'daki görüşmelerin gerçekleşmesi için hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Ev sahibi, Kazakistan. Kazakistan Cumhurbaşkanı tüm katılımcılara davet gönderecek ev sahibi olarak. Ama nasıl bir davet olacak, kimler davet edilecek bu konuda biz kendi aramızda görüşüyoruz. ABD'nin katılması konusunda biz hemfikiriz Rusya'yla, bu konuda bir sıkıntı yok. Şu anda Birleşmiş Milletler'in (BM), Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın ve ABD'nin katılması kesin gibi. Bu ülkelere de tabii davet gidecek.

'YPG YER ALMAYACAK'

Diğer taraftan YPG kesinlikle Astana'da yer almayacak. Bir terör örgütünün müzakere masasında olmasını biz kabul edemeyiz. Buna da izin vermeyiz. Bu konudaki hassasiyetimizi dostumuz Rusya da çok iyi biliyor ve böyle bir ısrarları da yok."

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