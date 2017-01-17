17 Ocak 2017 Salı19 R.Ahir 1438
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Merez'den bir müdahale daha!

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Merez'den bir müdahale daha!
Dolardaki yükselişin önüne geçmek için bir dizi tedbirler alan Merkez Bankası, bir adım daha atarak 'döviz depoları piyasası' açmaya karar verdi.
Merez'den bir müdahale daha! Merez'den bir müdahale daha! Merez'den bir müdahale daha!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu piyasada ihale yöntemi ile gerçekleştirilecek TCMB taraflı işlemlere ilişkin ayrıntıların veri dağıtım sistemleri aracılığı ile ilan edileceği bildirildi.

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