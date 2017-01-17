17 Ocak 2017 Salı19 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:19Öğle 13:21İkindi 15:47Akşam 18:10Yatsı 19:35
    • 9°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 82.363 0.80
  • Altın: 147,140 -0.15
  • Dolar: 3,7764 -0.75
  • Euro: 4,0385 0.07

İsrail Cumhurbaşkanı: O bizim için çok çalıştı

»
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, ABD'de 20 Ocak'ta görevini devredecek Başkan Barack Obama'nın, 8 yıl süren görevi boyunca İsrail'e destek vermek için çalıştığını belirtti.
İsrail Cumhurbaşkanı: O bizim için çok çalıştı
İsrail Cumhurbaşkanı: O bizim için çok çalıştı İsrail Cumhurbaşkanı: O bizim için çok çalıştı İsrail Cumhurbaşkanı: O bizim için çok çalıştı

İsrail devlet radyosunda yer alan habere göre, Kudüs'teki İsrail Devlet Başkanlığı konutunda, görev süresini tamamlayarak ülkeden ayrılacak olan ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro onuruna resepsiyon düzenlendi.

Rivlin, törende yaptığı konuşmada, "Barack Obama, 8 yıl süren başkanlık görevi boyunca askeri alan başta olmak üzere İsrail'e destek vermek için çalıştı." dedi.

ABD Büyükelçisi Shapiro da "İsrail ile ABD arasında görüş ayrılıkları elbette vardı. Bu dostlar arasında tabii bir durum. Tarih sayfaları yazılırken herkes Tel Aviv ile Washington arasındaki ilişkilerin son yıllarda güçlendiğini anlayacak." diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsrail Cumhurbaşkanı: O bizim için çok çalıştıİsrail Cumhurbaşkanı: O bizim için çok çalıştıİsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, ABD'de 20 Ocak'ta görevini devredecek Başkan Barack Obama'nın, 8 yıl süren görevi boyunca İsrail'e destek vermek için çalıştığını belirtti.
Yanlışlıkla mülteci kampını bombaladılarYanlışlıkla mülteci kampını bombaladılarNijerya ordusu tarafından Boko Haram örgütüne karşı düzenlenen hava operasyonunda "yanlışlıkla" mülteci kampı bombalandı.
Müslüman'ı öldüren kişi için skandal kararMüslüman'ı öldüren kişi için skandal kararHindistan'da, Hindu örgütünün düzenlediği toplantıdan çıkan bir grubun saldırısında Şeyh Muhsin katledildi. Cinayetle ilgili çıkan karar ise eleştirilere neden oldu.
Akdeniz'de facia! Çok sayıda ölü varAkdeniz'de facia! Çok sayıda ölü varLibya açıklarında alabora olan teknedeki göçmenlerden dördü öldü, 180 kişi ise kayıp.
Avrupa'da Trump öfkesi!Avrupa'da Trump öfkesi!20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump'ın NATO'ya ilişkin "Eskidi artık" sözleri Avrupa ülkelerinde tepkiyle karşılandı.
FETÖ şimdi yandı! O isim göreve getirildiFETÖ şimdi yandı! O isim göreve getirildiFETÖ'nün Pensilvanya'da yıllardır ilişki kurmak için yüklü miktarda bağış yaptığı kritik isimler seçimleri kaybetti.
  • Barzani görevi bırakıyor mu?17 Ocak 2017 Salı 10:53
  • IŞİD lideri Bağdadi evlendi17 Ocak 2017 Salı 09:27
  • Barzani hakkında yeni açıklama!16 Ocak 2017 Pazartesi 23:47
  • Almanya ile İtalya arasında gerginlik16 Ocak 2017 Pazartesi 23:46
  • Trump'tan şaşırtan Twitter kararı!16 Ocak 2017 Pazartesi 23:44
  • Rusya'dan ABD'ye: Siz başlattınız!16 Ocak 2017 Pazartesi 23:43
  • Ünlü oyuncu Müslüman mı oldu?16 Ocak 2017 Pazartesi 17:45
  • John Kerry Vietnam askerini öldürdüğü bölgeye gitti16 Ocak 2017 Pazartesi 16:50
  • Irak'ta bombalı saldırı: 3 ölü16 Ocak 2017 Pazartesi 16:45
  • Soğuk havalar Avrupa’da 65 can aldı16 Ocak 2017 Pazartesi 16:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri