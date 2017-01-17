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İbadi'den ilginç çıkış: Bize tazminat ödesinler

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2003'teki 'Irak'ı özgürleştirme (işgal)' projesinin bedelini Irak'ın çok ağır ödediğini söyleyen İbadi, 'umarım Iraklılara zararların tazminatları ödenir' dedi.
İbadi'den ilginç çıkış: Bize tazminat ödesinler
İbadi'den ilginç çıkış: Bize tazminat ödesinler İbadi'den ilginç çıkış: Bize tazminat ödesinler İbadi'den ilginç çıkış: Bize tazminat ödesinler

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'un doğusunun tamamının DEAŞ'tan geri alınmak üzere olduğunu söyledi.

İbadi, başkent Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, "Musul, terör açısından yılanın başıdır." ifadesini kullanarak, "Güçlerimiz ciddi ilerleme kaydediyor. Kentin doğusunun tamamı DEAŞ'tan geri alınmak üzere." dedi.

Dünya ülkelerinin terör tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu belirten İbadi, "Güçlerimiz nizami orduya karşı değil, terör örgütüne karşı savaşıyor. Bu terörün tamamen sökülmesi zaman alacak." ifadelerini kullandı.

20 Ocak'ta görevi devralacak Donald Trump'ın ABD Başkanlığı döneminde Irak-ABD ilişkilerinin nasıl olacağı konusuna da değinen İbadi, şunları söyledi:

"Gelecekteki ilişkilerimizin seyri ABD'nin Irak'a karşı politikasına bağlı olacak. DEAŞ, ABD dahil tüm bölge ve dünya için tehdit oluşturuyor. Bu alanlarda ABD ile işbirliğine ihtiyaç var. Egemenliğe saygı temeline dayalı dengeli ilişkilerimiz olmalı.

İBADİ TRUMP'TAN TAZMİNAT İSTEDİ

Irak'ı özgürleştirme kararı (2003) işgal kararına dönüşmüştü. ABD ve uluslararası güçlerin desteğiyle Irak şerden (Saddam Hüseyin) kurtarıldı ancak bunun karşısında Iraklılar çok sayıda kurban verdi. Bu güçler tarafından yüzlerce terörist serbest bırakıldı. Ordu ve devlet müessesesi çöküş yaşadı. Bu da dünyanın her yerinden teröristlerin Irak'a girmesine yol açtı. Irak faturayı pahalı ödedi. Bu konuların kapsayıcı şekilde gözden geçirilmesi ve incelenmesi çağrısı yapıyorum. Umarım Iraklılara zararların tazminatları ödenir."

İSLAM ÜLKELERİNE SESLENDİ: BİZE YARDIM EDİN

Suudi Arabistan öncülüğündeki DEAŞ'a karşı İslam ülkeleri koalisyonuna da seslenen İbadi, "Irak'ta DEAŞ'tan zarar gören bölgelerin alt yapı imarı konusunda yardım yapması çağrısı yapıyorum ve bunu memnuniyetle karşılarız. Bu da söz konusu ülkelerle ilişkileri güçlendirir." dedi.

2011'DE ABD'YE TAZMİNAT ÖDEME KARARI ALMIŞTI

2011 yılında Irak Parlamentosu, 1990-91 yılındaki Körfez Savaşı’ndan zarar gören Amerikalılar için 400 milyon dolar tazminat ödeme kararı almıştı.

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