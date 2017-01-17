18 Ocak 2017 Çarşamba19 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:19Öğle 13:21İkindi 15:48Akşam 18:11Yatsı 19:36
    • 9°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 82.363 0.80
  • Altın: 147,033 -0.22
  • Dolar: 3,7764 -0.75
  • Euro: 4,0385 0.07

Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı belli oldu

»
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı belli oldu
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Hıristiyan demokratların çatı yapılanması Avrupa Halk Partisi'nin adayı İtalyan Antonio Tajani oldu.
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı belli oldu Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı belli oldu Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı belli oldu

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığı için düzenlenen ve 4 tur süren seçimlerde İtalyan üye Antonio Tajani, yurttaşı Gianni Pittella'ya karşı yarıştığı son turda 351 oy alarak AP'nin yeni başkanı seçildi.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda sabahın erken saatlerinde 6 adayla başlayan oylamalarda, 4. tura kadar salt çoğunluk sağlanamadı.

Kurallar gereği 4. turda en çok oyu alan iki aday yarıştı. Hristiyan Demokratlar grubu (EPP) adayı Tajani, 351 oy alırken, Sosyal Demokratlar adına seçime katılan Pittella 282 oyda kaldı.

BİRLİK ÇAĞRISI

Sonuçların açıklanmasından sonra teşekkür konuşması için kürsüye davet edilen Tajani, zaferini İtalya'da geçen yıl meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere adadığını belirterek, Avrupa için birlik çağrısı yaptı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı belli olduAvrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı belli olduAvrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Hıristiyan demokratların çatı yapılanması Avrupa Halk Partisi'nin adayı İtalyan Antonio Tajani oldu.
Trump'tan dolar açıklamasıTrump'tan dolar açıklamasıABD Başkanı seçilen ve cuma günü Beyaz Saray'daki koltuğuna oturarak görevine başlayacak olan Donald Trump, Amerikan dolarının 'çok güçlü' olduğunu söyledi.
İsrail Cumhurbaşkanı: O bizim için çok çalıştıİsrail Cumhurbaşkanı: O bizim için çok çalıştıİsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, ABD'de 20 Ocak'ta görevini devredecek Başkan Barack Obama'nın, 8 yıl süren görevi boyunca İsrail'e destek vermek için çalıştığını belirtti.
Yanlışlıkla mülteci kampını bombaladılarYanlışlıkla mülteci kampını bombaladılarNijerya ordusu tarafından Boko Haram örgütüne karşı düzenlenen hava operasyonunda "yanlışlıkla" mülteci kampı bombalandı.
Müslüman'ı öldüren kişi için skandal kararMüslüman'ı öldüren kişi için skandal kararHindistan'da, Hindu örgütünün düzenlediği toplantıdan çıkan bir grubun saldırısında Şeyh Muhsin katledildi. Cinayetle ilgili çıkan karar ise eleştirilere neden oldu.
Akdeniz'de facia! Çok sayıda ölü varAkdeniz'de facia! Çok sayıda ölü varLibya açıklarında alabora olan teknedeki göçmenlerden dördü öldü, 180 kişi ise kayıp.
  • Avrupa'da Trump öfkesi!17 Ocak 2017 Salı 12:50
  • FETÖ şimdi yandı! O isim göreve getirildi17 Ocak 2017 Salı 11:00
  • Barzani görevi bırakıyor mu?17 Ocak 2017 Salı 10:53
  • IŞİD lideri Bağdadi evlendi17 Ocak 2017 Salı 09:27
  • Barzani hakkında yeni açıklama!16 Ocak 2017 Pazartesi 23:47
  • Almanya ile İtalya arasında gerginlik16 Ocak 2017 Pazartesi 23:46
  • Trump'tan şaşırtan Twitter kararı!16 Ocak 2017 Pazartesi 23:44
  • Rusya'dan ABD'ye: Siz başlattınız!16 Ocak 2017 Pazartesi 23:43
  • Ünlü oyuncu Müslüman mı oldu?16 Ocak 2017 Pazartesi 17:45
  • John Kerry Vietnam askerini öldürdüğü bölgeye gitti16 Ocak 2017 Pazartesi 16:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri