18 Ocak 2017 Çarşamba19 R.Ahir 1438
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Zehir tacirlerine geçit yok!

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Zehir tacirlerine geçit yok!
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, başarılı bir operesyonla uyuşturucu tacirlerine büyük darbe indirdi.
Zehir tacirlerine geçit yok! Zehir tacirlerine geçit yok! Zehir tacirlerine geçit yok!

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler piyasaya sürülmek istenen 345, 250 kilogram uyuşturucu maddeyi satıcıları ile birlikte yakaladı.

Siverek'te  Mehmet K  ve Lütfü K. isimli kişilerin ikametinde yapılan aramada, satış için paketlenmiş 500 gram esrar ve tartı ele gecirildi .

Operasyonun devamında Hilvan'da şahıslara ait bir adreste yapılan aramada, traktör kasasında 29, cuval içerisinde 344, 750 kg uyuşturucu madde samanların arasına gizlenmiş şekilde bulundu.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başarılı perasyonla ele gecirilen yüklü miktardaki uyuşturucunun Şanlıurfa'da piyasaya sürülmek üzere getirildiği öğrenildi . Mehmet K Lütfi K, Ali Ö, Vedat O, Enver O isimli 5 şahıslar gözaltına alındı.

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