Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler piyasaya sürülmek istenen 345, 250 kilogram uyuşturucu maddeyi satıcıları ile birlikte yakaladı.
Siverek'te Mehmet K ve Lütfü K. isimli kişilerin ikametinde yapılan aramada, satış için paketlenmiş 500 gram esrar ve tartı ele gecirildi .
Operasyonun devamında Hilvan'da şahıslara ait bir adreste yapılan aramada, traktör kasasında 29, cuval içerisinde 344, 750 kg uyuşturucu madde samanların arasına gizlenmiş şekilde bulundu.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Başarılı perasyonla ele gecirilen yüklü miktardaki uyuşturucunun Şanlıurfa'da piyasaya sürülmek üzere getirildiği öğrenildi . Mehmet K Lütfi K, Ali Ö, Vedat O, Enver O isimli 5 şahıslar gözaltına alındı.
18 Ocak 2017 Çarşamba19 R.Ahir 1438
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Zehir tacirlerine geçit yok!
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler piyasaya sürülmek istenen 345, 250 kilogram uyuşturucu maddeyi satıcıları ile birlikte yakaladı.
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