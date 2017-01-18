Fernandao'dan Milli Takım açıklaması

Brezilya basınına bir röportaj veren Fernandao, hazırlık maçları dahil son 8 maçta 12 gol atmasının hatırlatılması üzerine, "Çok mutluyum, Tanrı'ya şükürler olsun, her şey yolunda gidiyor. Sezon başında sakatlandım. Geri dönmenin zor olacağını biliyordum. Bu nedenle, sezonun ikinci yarısında elimden gelenin en iyisini yapmayı umuyorum. Goller atıyorum ve iyi bir iş çıkarıyorum. Şu anda mutluyum. 7 maçta 11 gol attım. Bunu arıyordum, bunun için çalıştım ve şu anda çok mutluyum" dedi.



"Daha fazlasını istiyorum"



Şu anda Fenerbahçe'deki kariyerinin en iyi dönemini yaşayıp yaşamadığı sorulan Fernandao, "İyi bir andayım ancak Fenerbahçe'deki ilk senemde 25 gol attım. Bu sezon için daha fazlasını istiyorum ve atmak için yeterli zamanım var, önümüzde birçok maç olacak. Çok iyi başladığımı düşünüyorum. Sezon sonuna kadar bu şekilde gitmesini umuyorum, böylece iyi bir gol ortalaması yakalarım. Şu anda en çok istediğim şey bu" diye görüş bildirdi.



Brezilyalı yorumu!



Fenerbahçe'de birçok Brezilyalı'nın forma giymesi ile ilgili soruya da cevap veren 30 yaşındaki golcü, "Burada birçok harika Brezilyalı oyuncu forma giydi. Bu isimler haklarında yorum yapılmayacak isimler. Buraya çok iyi adapte olduğum için mutluyum. Josef de Souza'nın yanı sıra Fabiano da burada. Brezilyalı oyuncular sadece Fenerbahçe'ye değil, aynı zamanda Türkiye'ye de uyum sağlıyor. Bu ülke bizi çok iyi karşıladı, bu da bize çok yardımcı oldu. Bize gösterdikleri bağlılık ve saygı, hepimizin adaptasyon sürecini kolaylaştırdı. Aynı şeyin, Alex, Deivid, Diego ve Luciano için de geçerli olduğuna eminim. Taraftarların sıcaklığı ve bize gösterdiği saygı, adaptasyona yardımcı oluyor" diye konuştu.

