Gabon'un Port-Gentil kentinde oynanan mücadelenin 32. dakikasında Gana, Andre Ayew'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakada başka gol olmayınca Gana, Uganda'yı 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un defans oyuncusu John Boye, Gana'da 90 dakika forma giydi.
Gana gruptaki ikinci maçını 21 Ocak'ta Mali, Uganda ise aynı tarihte Mısır ile yapacak.
18 Ocak 2017 Çarşamba20 R.Ahir 1438
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Gana tek golle kazandı
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