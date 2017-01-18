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Bursaspor sahasında farklı yenildi

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Bursaspor sahasında farklı yenildi
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. maçında Akhisar Belediyespor, Bursaspor'u 4-1 mağlup etti.
Bursaspor sahasında farklı yenildi Bursaspor sahasında farklı yenildi Bursaspor sahasında farklı yenildi

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. maçında Akhisar Belediyespor, deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Akhisar Belediyespor, Bursaspor'u 4-1 mağlup etti.

Akhisar Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 2, 38, 68 ve 87. dakikalarda Ricardo Vaz Te kaydetti. Vaz Te'nin 3. golü penaltıdan geldi.

Bu galibiyetin ardından Akhisar Belediyespor gurptaki puanını 8'e çıkardı. Bursaspor ile 5 puanda kaldı.

Akhisar Belediyespor grubun son maçında Aydınspor 1923 ile karşılaşacak. Bursaspor ise son maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

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