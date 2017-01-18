Atiker Konyaspor turu garantiledi

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. maçında Atiker Konyaspor, Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Atiker Konyaspor, Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Atiker Konyaspor'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golü 21. dakikada kendi kalesine Kerim Bölük kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Atiker Konyaspor puanını 11'e çıkardı ve adını bir üst tura yazdırmayı garantiledi. Kızılcabölükspor ise 1 puanda kaldı.
Atiker Konyaspor gruptaki son maçını deplasmanda Trabzonspor ile, Kızılcabölükspor ise son maçını evinde Gümüşhanespor ile oynayacak.
Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Ali Şansalan, Cumhur Altay, Mehmet Kısal
Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Can Demir Aktav, Mehmet Uslu, Hadziahmetovic, Emre Can Atila (Dk. 69 Jonsson), Mbamba, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 85 Bajic), Fofana (Dk. 69 Milosevic), Hora
Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Muhittin Tekin, Kerim Bölük, Ramazan Erarslan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Hüseyin İriç (Dk. 46 Burak Gökbel), Reha Yaylı, Özer Ercili, Mustafa Altun (Dk. 68 Cihat Kahraman), Fevzi Can Bozkuş (Dk. 57 Fatih Arat), Emir Can Sayar
Gol: Dk. 21 Kerim Bölük (Kendi kalesine) (Atiker Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 52 Halil İbrahim Sönmez (Atiker Konyaspor)