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Çok sayıda TSK personeline gözaltı kararı!

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Çok sayıda TSK personeline gözaltı kararı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bylock soruşturması kapsamında 243 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında gözaltı kararı verildi.
Çok sayıda TSK personeline gözaltı kararı! Çok sayıda TSK personeline gözaltı kararı! Çok sayıda TSK personeline gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Fetullahçı terör örgütüünün kriptolu haberleşme kanalı Bylock kullanıcısı oldukları belirtilen personele yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen operasyon kapsamında çeşitli yürütmelerledeki 243 silahlı kuvvetler personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki beş ayrı Şube müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde şüpheli şahısların adreslerinde gözaltı kararı uygulandı. Mahkemeden alınan karar gereği adreslerde arama yapıldı. Şüphelilerden 8'inin Albay, 3'nün Yarbay rütbesinde oldukları bildirildi.

Bylock kullanan personele ilişkin listeyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği öğrenildi.

Bylock kullanıcısı TSK personeline ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 330 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sabah

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