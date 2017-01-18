'Namaz kılmayan hayvandır' demişti hakim karşısına çıktı

Katıldığı bir televizyon programında, "Namaz kılmayan hayvandır" sözleri nedeniyle 'Halkın bir kesimini alenen aşağılamak' suçundan hakim karşısına çıkan ilahiyatçı Mustafa Aşkar, kendisini, "Canlı yayın kazasıydı" diye savunarak, özür diledi. Mahkeme, aralarında 2 CHP'li milletvekilinin de bulunduğu bazı kurum ve kişilerin duruşmaya katılma taleplerini reddetti.

Ankara 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan İlahiyatçı ve Yazar Mustafa Aşkar, bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan Mustafa Aşkar, hoşgörüyü savunan bir insan olduğunu belirterek, "Namaz kılmayan hayvandır" sözlerinin canlı yayın kazası olduğunu söyledi. Aşkar, şöyle konuştu:

"CANLI YAYIN KAZASIYDI"



"O gün havalimanında yayında giymek için getirdiğim takım elbiseyi kaybettim. Geri gittiğim havalimanında 3-4 saat onları aradım. Bu yüzden tatil kıyafetiyle yayına katılmak zorunda kaldım. O sözler canlı yayın kazasıydı. Doğaçlama gelişti her şey. Özür dilerim. O sözleri söyledikten sonra pişman oldum, üzüldüm. Hatta açıklama dahi yaptım."



Aşkar'ın avukatı da ortada hakaret suçu olmadığını, sürç-i lisan durumu olduğunu belirterek, sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Avukatı ayrıca müvekkilinin şeker hastası olduğu için duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.