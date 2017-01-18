15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme ağı ByLock'tan şoke eden yazışmalar ortaya çıkmaya devam ediyor. FETÖ'nün tutuklu evlendirme imamı olduğu iddia edilen E.K'nin örgüt üyeleriyle yaptığı ByLock yazışmaları ortaya çıktı.
"1.65 BOYUNDA 55 KİLO"
İşte o ByLock yazışmaları:
*Esra Yıldız memleketinde biriyle görüştürülebilir mi?
*Yasemin Kaplan 1985'li. 1.65 boyunda 55 kilo. Daha önce nişan durumu oldu ama.
*Derya Tosun, ilçe müdürü olabilecek biri.
"ABLASININ ESKİ EŞİ ŞİZOFREN"
*Abi dün arkadaşı getiren abinin eşi vefat etmiş. Bir daha evlenmeyi düşünür mü?
*Abi bir arkadaşımızın ablasının eski eşi şizofren. Bizim ağabeylerden biriymiş ablaya çok eziyet edince 6-7 ay evli kalmış.
"ABLA ÇOK KEYİFLİ..."
*Abla çok keyifli ve şakirt.
*Arkadaşın güzellik takıntısı var durumu nasıl ablanın.
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- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
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FETÖ'nün örgüt içi izdivaç mesajları ortaya çıktı
15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme ağı ByLock'tan şoke eden yazışmalar ortaya çıkmaya devam ediyor. FETÖ'nün tutuklu evlendirme imamı olduğu iddia edilen E.K'nin örgüt üyeleriyle yaptığı ByLock yazışmaları ortaya çıktı.
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