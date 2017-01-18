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Trump'tan dolar açıklaması

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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, ''Amerikan doları çok güçlü, bu da bizi öldürüyor." ifadesini kullandı.
Trump'tan dolar açıklaması
Trump'tan dolar açıklaması Trump'tan dolar açıklaması Trump'tan dolar açıklaması

 

Wall Street Journal gazetesine konuşan Trump, kısmen Çin'in para  birimi yuanı düşük tutması nedeniyle Amerikan dolarının "şimdiden çok güçlü" olduğunu belirterek yuanın sert şekilde düştüğüne dikkat çekti ve "Şirketlerimiz  onlarla rekabet edemiyor, çünkü para birimimiz çok güçlü. Bu da bizi öldürüyor." dedi.

VERGİ TEKLİFİNE SERT ÇIKIŞ!

ABD Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin sınır vergisi  düzenlemeleri ve kurumlar vergisiyle ilgili tekliflerini de eleştiren Trump, söz  konusu planların "çok karmaşık" olduğunu dile getirerek daha basit vergi  planlarını tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Cumhuriyetçiler, sınır vergisi düzenlemeleri kapsamında ithal mallara  uygulanan vergileri artırırken, ihraç malları üzerindeki vergileri düşürmeyi ve  Amerikalı şirketlere tanınan vergi teşvikleri sayesinde firmaların ABD'de üretim  yapmasını ve yurtiçinde istihdam yaratmalarını hedefliyor. Yasanın ABD  ekonomisine gelecek 10 yılda 1 trilyon dolar katkı yapması bekleniyor.

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