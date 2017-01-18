Trump'tan dolar açıklaması

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, ''Amerikan doları çok güçlü, bu da bizi öldürüyor." ifadesini kullandı.

Wall Street Journal gazetesine konuşan Trump, kısmen Çin'in para birimi yuanı düşük tutması nedeniyle Amerikan dolarının "şimdiden çok güçlü" olduğunu belirterek yuanın sert şekilde düştüğüne dikkat çekti ve "Şirketlerimiz onlarla rekabet edemiyor, çünkü para birimimiz çok güçlü. Bu da bizi öldürüyor." dedi.

VERGİ TEKLİFİNE SERT ÇIKIŞ!

ABD Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin sınır vergisi düzenlemeleri ve kurumlar vergisiyle ilgili tekliflerini de eleştiren Trump, söz konusu planların "çok karmaşık" olduğunu dile getirerek daha basit vergi planlarını tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Cumhuriyetçiler, sınır vergisi düzenlemeleri kapsamında ithal mallara uygulanan vergileri artırırken, ihraç malları üzerindeki vergileri düşürmeyi ve Amerikalı şirketlere tanınan vergi teşvikleri sayesinde firmaların ABD'de üretim yapmasını ve yurtiçinde istihdam yaratmalarını hedefliyor. Yasanın ABD ekonomisine gelecek 10 yılda 1 trilyon dolar katkı yapması bekleniyor.