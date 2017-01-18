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Mars’ta şimdi de savaşçı buldular! .

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NASA’nın Mars’a gönderdiği uzay aracı Curiosity’nin çektiği görüntüleri izleyen UFO meraklıları, Kızıl Gezegen’in yüzeyinde uzaylı bir savaşçı bulduklarını iddia etti.
Mars’ta şimdi de savaşçı buldular! .
Mars’ta şimdi de savaşçı buldular! . Mars’ta şimdi de savaşçı buldular! . Mars’ta şimdi de savaşçı buldular! .

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın, Mars'a gönderdiği Curiosity uzay aracı tarafından çekilen fotoğrafları inceleyen uzay meraklıları, şimdi de uzaylı bir savaşçı bulduklarını iddia etti. Video paylaşım platformu YouTube'da kanalı bulunan Paranormal Crucible adlı kullanıcının 14 Ocak'ta paylaştığı Marslı savaşçı videosu, kısa süre içinde yaklaşık 90 bin kez izlendi; The Sun, Inquisitr ve Sputnik gibi dünyanın dört bir yanındaki medya organları tarafından haberleştirildi.

BU FOTOĞRAF MARS’TA ÇEKİLDİ!

Videoda, Paranormal Crucible adlı kullanıcının, Curiosity'nin çektiği fotoğrafta kaya gibi görünen bir cismi incelediği görülüyor. Fotoğrafı defalarca yakınlaştırınca, kayaya benzeyen nesnenin, bilimkurgu filmlerindeki uzaylılara benzediği dikkat çekiyor. Bilgisayar yardımıyla söz konusu görüntüleri işleyen Paranormal Crucble, inceledikleri nesnenin astronot kıyafetine benzer bir zırh giymiş ve elinde silah taşıyan bir siluete dönüştüğünü gösteriyor.

Paranormal Cruccible adlı kullanıcı daha önce de Mars'ta piramit, kurukafa ve heykel benzeri şekiller tespit ettiğini anlatan videolar yayımlamıştı. Son videosunun yarattığı tartışmalarda, internet kullanıcıları "Bu sadece bir kayanın önünde duran başka bir kaya olabilir" diyen de oldu. "Uzaylıların gerçek olduğunu biliyordum" diyen de... NASA ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yayımlamadı.

Sabah.

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