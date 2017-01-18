Reina katliamcısı iki gün önce bakın ne yapmış!

İstanbul’daki Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen Abdülgadir Masharipov (34), polisin titiz çalışmasıyla 17 gün sonra yakalandı.

İstanbul Beşiktaş’taki Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen Abdülgadir Masharipov (34), polisin titiz çalışmasıyla 17 gün sonra yakalandı. Ebu Muhammed Horasani Abdulkavi kod adlı Masharipov’un saldırıyı gerçekleştirdiği geceden, önceki gece saat 23:00’e kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimleri geniş çaplı bir çalışma yaptı. Operasyona Kayseri, Hatay, Konya emniyeti istihbarat birimleri de destek verdi. Edinilen bilgilere göre, Masharipov, Afganistan ve Pakistan’da 2 yıl eğitim aldı. Ocak 2016’da İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı tahmin edilen Masharipov, Konya’ya yerleşti. Bir süre ailesiyle burada yaşayan Masharipov, 16 Aralık’ta karayoluyla İstanbul’a geldi. Reina’ya saldırı gerçekleştiren terörist önce Zeytinburnu’na gitti.



KANLI SİGARA İZMARİTİNDEN

Bir süre Zeytinburnu’nda bir evde saklanan Masharipov’a polis çok yaklaştı. Saldırıdan iki gün sonra Zeytinburnu’nda bir eve baskın düzenleyen polis, kanlı bir sigara paketi ile yanan bir sigara buldu. İzmarit üzerinde yapılan inceleme ve Reina’da teröristin bıraktığı silah ve giysilerle yapılan eşleştirme sonucu saldırganın bu adreste kaldığı netleşti. Masharipov, buradan Başakşehir ve Esenyurt’taki adreslere yöneldi.

2 BİN POLİS İZLEDİ



Teröristin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün sıkı takibi sürerken bir yandan da 2 bin kişilik polis ekibi, Masharipov’un geçme ihtimali bulunan noktalardan alınan 7 bin 200 saatlik görüntüyü inceledi. 152 operasyon gerçekleştirildi ve 168’i yabancı uyruklu örgüt üyesi olmak üzere toplam 218 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında DAEŞ’e ait olan 20 hücre evi çökertildi. Bu süreçte 2 bin 142 ihbar geldi ve polis bu ihbarları değerlendirdi. Polis en son 16 Ocak’ta çemberi daralttı ve İstanbul’da 5 ayrı ilçede 15 adres tespit etti. Adreslere operasyon düzenleyen polisin en son operasyon düzenlediği yer ise Esenyurt Üçevler Mahallesi Bahçeyolu Caddesi 911. Sokak üzerinde bulunan Özyurtlar Nşehir Sitesi’ndeki E Blok’taki 36 numaralı daire oldu.



SAKLANMAYA ÇALIŞTI



Önceki gece saat 23:00’te gerçekleştirilen operasyonda evde iki erkek ve üç kadın yakalandı. Erkeklerden birinin Masharipov olduğu tespit edildi. Diğer erkeğin Iraklı olduğu belirlenirken, gözaltına alınan kadınların Senegal uyruklu Dina A. (27), Somali uyruklu Aysha M. (27) ve Mısır uyruklu Tene Trare (26) olduğu tespit edildi. Operasyon sırasında Masharipov’un yatağın altına saklanmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı.

Milliyet