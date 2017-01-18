18 Ocak 2017 Çarşamba20 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:19Öğle 13:21İkindi 15:48Akşam 18:11Yatsı 19:36
    • 7°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 82.270 -0.11
  • Altın: 147,180 0.20
  • Dolar: 3,7763 0.00
  • Euro: 4,0329 -0.14

Reina katliamcısı iki gün önce bakın ne yapmış!

»
İstanbul’daki Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen Abdülgadir Masharipov (34), polisin titiz çalışmasıyla 17 gün sonra yakalandı.
Reina katliamcısı iki gün önce bakın ne yapmış!
Reina katliamcısı iki gün önce bakın ne yapmış! Reina katliamcısı iki gün önce bakın ne yapmış! Reina katliamcısı iki gün önce bakın ne yapmış!

İstanbul Beşiktaş’taki Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen Abdülgadir Masharipov (34), polisin titiz çalışmasıyla 17 gün sonra yakalandı. Ebu Muhammed Horasani Abdulkavi kod adlı Masharipov’un saldırıyı gerçekleştirdiği geceden, önceki gece saat 23:00’e kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimleri geniş çaplı bir çalışma yaptı. Operasyona Kayseri, Hatay, Konya emniyeti istihbarat birimleri de destek verdi. Edinilen bilgilere göre, Masharipov, Afganistan ve Pakistan’da 2 yıl eğitim aldı. Ocak 2016’da İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı tahmin edilen Masharipov, Konya’ya yerleşti. Bir süre ailesiyle burada yaşayan Masharipov, 16 Aralık’ta karayoluyla İstanbul’a geldi. Reina’ya saldırı gerçekleştiren terörist önce Zeytinburnu’na gitti. 

KANLI SİGARA İZMARİTİNDEN

Bir süre Zeytinburnu’nda bir evde saklanan Masharipov’a polis çok yaklaştı. Saldırıdan iki gün sonra Zeytinburnu’nda bir eve baskın düzenleyen polis, kanlı bir sigara paketi ile yanan bir sigara buldu. İzmarit üzerinde yapılan inceleme ve Reina’da teröristin bıraktığı silah ve giysilerle yapılan eşleştirme sonucu saldırganın bu adreste kaldığı netleşti. Masharipov, buradan Başakşehir ve Esenyurt’taki adreslere yöneldi. 

2 BİN POLİS İZLEDİ

Teröristin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün sıkı takibi sürerken bir yandan da 2 bin kişilik polis ekibi, Masharipov’un geçme ihtimali bulunan noktalardan alınan 7 bin 200 saatlik görüntüyü inceledi. 152 operasyon gerçekleştirildi ve 168’i yabancı uyruklu örgüt üyesi olmak üzere toplam 218 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında DAEŞ’e ait olan 20 hücre evi çökertildi. Bu süreçte 2 bin 142 ihbar geldi ve polis bu ihbarları değerlendirdi. Polis en son 16 Ocak’ta çemberi daralttı ve İstanbul’da 5 ayrı ilçede 15 adres tespit etti. Adreslere operasyon düzenleyen polisin en son operasyon düzenlediği yer ise Esenyurt Üçevler Mahallesi Bahçeyolu Caddesi 911. Sokak üzerinde bulunan Özyurtlar Nşehir Sitesi’ndeki E Blok’taki 36 numaralı daire oldu. 


SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Önceki gece saat 23:00’te gerçekleştirilen operasyonda evde iki erkek ve üç kadın yakalandı. Erkeklerden birinin Masharipov olduğu tespit edildi. Diğer erkeğin Iraklı olduğu belirlenirken, gözaltına alınan kadınların Senegal uyruklu Dina A. (27), Somali uyruklu Aysha M. (27) ve Mısır uyruklu Tene Trare (26) olduğu tespit edildi. Operasyon sırasında Masharipov’un yatağın altına saklanmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı.

Milliyet

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'ye girişine izin verilmediTürkiye'ye girişine izin verilmediPKK'yı terör örgütü olarak kabul etmeyen New York Times gazete muhabiri Rod Nordland'ın, Türkiye’ye girişi izin verilmedi.
Türk Jetleri DEAŞ hedeflerini yerle bir etti!Türk Jetleri DEAŞ hedeflerini yerle bir etti!TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 148'inci gününde, DEAŞ'a ait 145 hedefi vurdu.
Masharipov’un Sefaköy-Esenyurt hattıMasharipov’un Sefaköy-Esenyurt hattıBeylikdüzü'nde yakalanan Özbek vatandaşı terörist Masharipov’un İstanbul’u terk etmeye hazırlandığı belirlendi.
AK Partili vekil ısırıldı mı?AK Partili vekil ısırıldı mı?Anayasa görüşmelerinde çıkan kavgada ısırıldığını iddia eden AK Partili vekil Muhammet Balta'nın Adli Tıp raporu açıklandı.
Antalya'da devlet hastanesinde bağış skandalı!Antalya'da devlet hastanesinde bağış skandalı!Antalya’da özel bir şirkette çalışan Funda Şahin (40), miyom ameliyatı için yattığı Antalya Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde büyük bir şok yaşadı.
Reina katliamcısı iki gün önce bakın ne yapmış!Reina katliamcısı iki gün önce bakın ne yapmış!İstanbul’daki Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen Abdülgadir Masharipov (34), polisin titiz çalışmasıyla 17 gün sonra yakalandı.
  • Muavinden hamile kadına tekme!18 Ocak 2017 Çarşamba 09:07
  • Reina saldırganını bir kadın ihbar etmiş!18 Ocak 2017 Çarşamba 09:02
  • FETÖ'nün örgüt içi izdivaç mesajları ortaya çıktı18 Ocak 2017 Çarşamba 08:57
  • 'Namaz kılmayan hayvandır' demişti hakim karşısına çıktı18 Ocak 2017 Çarşamba 08:31
  • Çok sayıda TSK personeline gözaltı kararı!18 Ocak 2017 Çarşamba 08:26
  • Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi18 Ocak 2017 Çarşamba 08:20
  • Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama!18 Ocak 2017 Çarşamba 08:17
  • Van'da PKK'nın hücre evine baskın düzenlendi!18 Ocak 2017 Çarşamba 08:02
  • Zehir tacirlerine geçit yok!17 Ocak 2017 Salı 23:44
  • Dünyanın en yaşlı gorili öldü17 Ocak 2017 Salı 23:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri