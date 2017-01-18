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Antalya'da devlet hastanesinde bağış skandalı!

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Antalya’da özel bir şirkette çalışan Funda Şahin (40), miyom ameliyatı için yattığı Antalya Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde büyük bir şok yaşadı.
Antalya'da devlet hastanesinde bağış skandalı!
Antalya'da devlet hastanesinde bağış skandalı! Antalya'da devlet hastanesinde bağış skandalı! Antalya'da devlet hastanesinde bağış skandalı!

Antalya’da kontrolleri yapıldıktan hemen sonra ameliyat günü verilen Şahin’den iddiaya göre 2 bin lira bağış talep edildi. Bağışı bizzat ameliyatı gerçekleştirecek doktor istedi.

‘PARAYI DOKTOR İSTEDİ’ 

Talep karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan Şahin, “Bağış konusunu hastaneye yattıktan sonra öğrendim. Ameliyatı yapacak olan doktor B.M. beni özel odasına çağırıp, ‘Sana özel bir cihazla müdahale edilecek. Bu nedenle 2 bin lira bağış yapacaksın’ dedi. O an ne diyeceğimi bilemedim” diye konuştu.

‘ZORLAMAYLA 1000 LİRA VERDİM’ 

Şaşkınlığı üzerinden attıktan hemen sonra talebe itiraz ettiğini belirten Şahin, “Sigortalı olduğumu ve neden bağış yapmak zorunda olduğumu sordum. Bana bu işlemin rutin olduğunu söylediler. Mağdur olmamak için 1000 lira ödemeyi kabul ettim. Vezneye parayı yatırınca bana ‘gider makbuzu’ kestiler. Fakat istenilen miktarda para yatırmayınca bana olan davranışlar değişti” dedi.

Devlet hastanesinde bağış skandalı

‘BAKANLIĞI ARADIM’

Ameliyatının 3 Ocak tarihinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti: “Ben o parayı gönül rızamla vermedim. Hastaneden çıkınca Sağlık Bakanlığı’nı aradım ve böyle bir uygulamanın yasal olmadığını öğrendim. Hastane yetkilileri ile görüşerek tepkimi dile getirdim. Konuyu basına aktardığımı öğrenince benimle görüşmek istediler.”

‘YASALARI HİÇE SAYDILAR’

Hakkını sonuna kadar arayacağını söyleyen Şahin, şöyle devam etti: “Ben devletimin bana tanıdığı hakla ameliyat olmak istiyorum ama bağış yapmaya zorlanıyorum. Üstelik eksik bağış yaptığım için personel tarafından hor görülüyorum. Hatta yattığım odadan başka yere alınmak isteniyorum. Böyle bir sağlık anlayışı olamaz. Buna hiçbir kanun, hiçbir yönetmelik izin vermez.”

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