Masharipov’un Sefaköy-Esenyurt hattı

Beylikdüzü'nde yakalanan Özbek vatandaşı terörist Masharipov’un İstanbul’u terk etmeye hazırlandığı belirlendi.

Reina'yı kana bulayan Özbek uyruklu terörist Abdülgadir Masharipov, İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla saklandığı evde yakalandı. Saldırının üzerinden 16 gün geçtikten sonra yakalanan Masharipov, olaydan iki gün sonra polisin elinden son dakikada kaçmıştı.

Polis, şans eseri son anda elinden kaçırdığı Masharipov’un yakalanıp adalete teslim edilmesi için büyük çaba sarf etti.

Masharipov’un yakalanmasından sonra hem soruşturmayı hem de operasyonları yürüten İstanbul Emniyeti’nden üst düzey bir isimle görüştüm.



ABLUKAYA ALINDI



Bu yetkilinin verdiği bilgilerin yanı sıra başka kaynaklardan elde ettiğim bilgileri şöyle paylaşabilirim:

Saldırının ardından saldırganın kayıplara karışmasıyla birlikte başlatılan çalışmalar için 2 bin kişilik bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışma grubu bir yandan 7 bin 200 saatlik kamera görüntülerini izlerken diğer yandan da Masharipov’un olayın ardından kullandığı 4 taksinin üzerinde inceleme yapılmaya başlandı.

Taksilerin güzergâhlarındaki bazı evler ve kafeler tek tek incelemeye alındı. Zeytinburnu’nda Orta Asya kökenlilerin kaldığı mahalleler 24 saat boyunca polis ablukasına alındı. Ayrıca, Başakşehir’in bazı mahalleri ile Beşiktaş’ın bazı bölgeleri 24 saat boyunca polisin izlemesine alındı.

Belirlenen şüpheli evler 24 saat boyunca takip edildi. Bu takipler sonunda Masharipov’un kalabileceği evlerin sayısı 5’e düşürüldü.

Bu arada geçen pazartesi Masharipov’un eşi ve çocuğu gözaltına alındı. Şüpheliye ulaşmak için ‘kritik eşik’ olarak adlandırılan bu gözaltının ardından evlere yönelik takipler devam ederken eylemcinin izi Esenyurt’taki evde bulundu.



KURYEDEN YARDIM İSTEDİ



Saldırganın Sefaköy’de kaldığı evi terk edip Esenyurt’a geldiği belirlendi. Bu ev, 5 gün boyunca izlemeye alındı. Yakalanmadan 3 gün önce Masharipov’un eve geldiği belirlendi. İstihbarat, evdeki durumu tespit ederken, silah ve mühimmat olmadığı anlaşıldı.

İSTANBUL'DAN KAÇMAYA HAZIRLANIYORDU



Esenyurt’taki evin, DAEŞ’in ‘aktarım evi’ olarak kullanıldığı tespit edildi. Örgütün, dünyanın farklı ülkelerinden gelen yabancı savaşçıları Suriye’ye göndermek amacıyla bu evlerde beklettiği ve barındırdığı anlaşıldı. Masharipov’un İstanbul’u terk etmeye hazırlandığı ve bu evde kalıp daha sonra kentten ayrılmayı planladığı, bu amaçla bir kuryeden yardım istediği belirlendi.

Tacik uyruklu Özbek vatandaşı olan Masharipov’un İstanbul’daki bağlantılarını kuran kişinin halen gözaltındaki ‘Yusuf’ kod adlı İlyas Mamasharipov olduğu anlaşıldı. İlyas Mamasharipov’un, eylemci Abdülkadir Masharipov’u Konya’dan geldikten sonra İstanbul’da karşıladığı tespit edildi.

Eylemciye silah temin eden kişinin kimliği belirlendi. Reina’daki eylemden önce keşif yapıldığı iddiası araştırılıyor.



20 HÜCRE BULUNDU



Masharipov’u ‘rahatsız etmek’ amacıyla İstanbul’da 150’den fazla eve yapılan baskınlarda hiç bilinmeyen DAEŞ hücreleri ortaya çıkarıldı. Bu operasyonlarda 20’ye yakın birbiriyle bağlantısı olmayan örgüt hücreleri gün ışığına çıkartıldı.

Reina’da bulunan parmak izi ile yakalanan zanlı Masharipov’un parmak izi örtüştü. Yakalandığı sırada evde bulunan elbiseler üzerinde kriminal inceleme başlatıldı.

Masharipov’un yakalanmasıyla Reina saldırının ardından dış güçler olup olmadığı da araştırılmaya başlandı. İlk gelen bilgiler şüphelinin sorguda önemli bilgiler verdiği yönünde...

Radikal terör örgütü DAEŞ’in üstlendiği silahlı saldırının faili 34 yaşındaki Abdulkadir Masharipov’un yakalanması polis teşkilatı başta olmak üzere herkese derin bir nefes aldırdı.

Milliyet