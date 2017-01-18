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Dünya ekonomisinin 137 bin katı değerinde göktaşı bulundu

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Güneş sistemindeki göktaşında dünya ekonomisinin 137 bin katı değerinde nikel, demir ve altın madenin bulunduğu açıklandı.
Dünya ekonomisinin 137 bin katı değerinde göktaşı bulundu
Dünya ekonomisinin 137 bin katı değerinde göktaşı bulundu Dünya ekonomisinin 137 bin katı değerinde göktaşı bulundu Dünya ekonomisinin 137 bin katı değerinde göktaşı bulundu

 

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi(NASA), Güneş Sistemi’ndeki bir asteroidde bulunan kıymetli madenlerin, dünya ekonomisinin 137 bin katı değerinde olduğunu açıkladı. Jüpiter ve Mars’ın arasındaki Asteroit Kuşağı’nda bulunan gök taşında 10 bin katrilyon dolar değerinde nikel, demir ve altın gibi maddelerin bulunduğu ifade ediliyor. Dünya ekonomisinin toplam değerinin ise sadece 73.7 trilyon dolar olduğunu hatırlatan bilim insanları, NASA’nın yeni hamlesinin dünya ekonomisinin çökmesine neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

2023’de gidilecek

200 kilometre genişliğindeki asteroide bir uzay aracı göndermek isteyen NASA henüz buradaki değerli maddeleri Dünya’ya nasıl getireceğini bilmiyor. NASA bu asteroide gözlem amacıyla 2023 yılında bir uzay aracı göndermeyi hedefliyor. Ancak uzay madenciliği bu yüzyılın en büyük iş kolu olarak görülüyor. Söz konusu asteroiddeki maddeleri şu an için Dünya’ya getirilmesi oldukça maliyetli. Ancak gelişen teknoloji ile uzay seyahatlerinin maliyetinin düşmesi ve uzay madenciliğinin de yaygınlaşması bekleniyor. Bugüne kadar bir gök taşından Dünya’ya sadece bir kez materyal getirilebildi. Japonya Uzay Ajansı’nın Hayabusa uzay aracı, 2010 yılında ‘25143 Itokawa’ astreoidinden Dünya’ya birkaç parça toz ulaştırabilmişti. Bilim insanları, materyal taşınması kolaylaştırmak için asteroitleri solar-elektrik iyon motorlarıyla Dünya’ya yaklaştırmayı düşünüyor. Bu yöntemle gök taşlarının bir kaya topluluğu olarak yörüngede toplanması ve bir nevi ikinci bir Ay oluşturulması olası planlar arasında.

Asteroit kuşağı nedir?

Mars ve Jüpiter’in yörüngeleri arasında kalan, asteroit yörüngelerinin en yoğun bulunduğu Güneş Sistemi bölgesidir. Güneş Sistemi’nin oluşumundan kalan toz ve asteroitlerden oluşur. Bugüne kadar yaklaşık 600 bin civarında asteroit ve cüce gezegen burada keşfedilmiştir.

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