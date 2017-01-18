18 Ocak 2017 Çarşamba20 R.Ahir 1438
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Altının gramı 147 liranın üzerine çıktı!

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Serbest piyasada dün 143,4 liraya kadar gerilemesinin ardından yükselişe geçen gram altın, günü yüzde 2,7 artışla 147,4 liradan tamamladı.
Altının gramı 147 liranın üzerine çıktı!
Altının gramı 147 liranın üzerine çıktı! Altının gramı 147 liranın üzerine çıktı! Altının gramı 147 liranın üzerine çıktı!

Gram altın, bugün de yükseliş eğilimini sürdürerek 148 liranın üzerini test etti ve saat 10.15 itibarıyla önceki kapanış seviyesi olan 147,4 liradan alıcı buluyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242, Cumhuriyet altını 987 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 2016 yılının son haftasında başlayan yükseliş trendini aralıklı da olsa halen devam ettiriyor. Dün günü yüzde 0,33 artışla 1.202 dolardan tamamlayan ons altın, bugün de analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.205 doları aştı ve 1.213 doları gördü.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının yükselişine devam edebilmesi için teknik açıdan 1.210 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerektiğini belirtiyor.

Ons altında 1.210 dolar üzerindeki kapanışların 1.230-1.250 dolar bandını gündeme getirebileceğine dikkati çeken Memiş, "Ancak 1.205 dolar altında beklediğimiz gibi satış baskısı artarsa düşüşler 1.180 dolar seviyesine kadar devam edebilir." dedi.

Memiş, dolar kurunda yaşanan dalgalanmaların, altının gram fiyatında yüksek marjlı fiyat hareketlerine neden olduğunu kaydederek, altının gram fiyatında 140 ve 138 lira seviyesine bir geri çekilme yaşanabileceğini tahmin etti.

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