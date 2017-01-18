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Meral Akşener’den skandal Bahçeli ve Başkanlık iddiası

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MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, skandal iddialarda bulundu. Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AK Parti’ye “Meral’i hapsedin, alın başkanlığı” dediğini ileri sürdü.
Meral Akşener’den skandal Bahçeli ve Başkanlık iddiası
Meral Akşener’den skandal Bahçeli ve Başkanlık iddiası Meral Akşener’den skandal Bahçeli ve Başkanlık iddiası Meral Akşener’den skandal Bahçeli ve Başkanlık iddiası

Meral Akşener’in, Sabahattin Önkibar’a yaptığı skandal açıklamalar şöyle:

“Telefonum çaldı... Arayan Meral Akşener:

- Sabahattin bey en iyi okurunuz benim... Yazdıklarınızla alakalı açıklamalarım olacak.

- Buyurun Sayın Akşener!

- Birinci husus. Ben Adil Öksüz ismini pek çok kişi gibi basından öğrendim. Değil bir araya gelmek, asla ve kat’a tanımam.

- Bana aktarılana göre beraber fotoğraflarınız varmış.

BAHÇELİ BAKIN NE DİYOR?

- Sabahattin bey bırakın beraber fotoğraflarımızın olması, telefonlarımı geriye doğru incelesinler. Görüştüğümü kanıtlasınlar, o dakika bedelini öderim... Bunlar yazdığınız gibi şahsıma yapılan itibar suikastı.

- Kim var bu suikastın arkasında?

- MHP’de ülkücü delegenin iradesini gasp edenler var.

- Yani Devlet Bahçeli mi?

- Evet o... Bahçeli her yerde, Adil Öksüz’ün beni eşi ile beraber ziyaret ettiğini söylüyor!

VERİN MERAL’İ, ALIN BAŞKANLĞI

- Başka şeyler de söylüyor ya da yapıyor mu?

- Kesin bilgi olarak söylüyorum. Devlet Bahçeli ‘Verin Meral Akşener’i, alın Başkanlığı’ diyerek pazarlık yapmış!

- Yargının MHP kurultayına hukuk dışı müdahale etmesini kast ediyorsunuz!

- Sadece o değil, çok şey var!

- Mesela neler?

- Devlet Bahçeli benim tutuklanmam için bile pazarlık yapmış!

- Sayın Akşener bu dehşet bir şey!..

BENİ BÖYLE TUTUKLAYACAKLARDI

- Sabahattin bey, Bahçeli, MHP ve ülkücü taban ayağa kalkınca, benim önümü kesmenin ancak beni hapse göndermekle mümkün olacağını düşünerek, malum yerlerden bu talepte bulunmuş ve oraları harekete geçirmiş!

- Yeniçağ gazetesi yazarlarına yapılan operasyonu mu kastediyorsunuz?

- Evet o operasyon üzerinden bana gelinecekti... Proje buydu... Ama hem kamuoyu ayağa kalktı hem ben feveran ettim.

- Evet Sayın Akşener...

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı aradım. Hasan Doğan çıktı. Ona, masum insanları bırakın, oyuna alet olmayın mesajını ilettim... Dahası, ben gerekirse bedel öderim ve buradayım dedim... Bir şey daha var...

- Buyurun!

FETÖ KOMPLOSU VE 5 MİLYON DOLAR!

- Bahçeli ayrıca Mehmet Cengiz’den 5 milyon dolar aldığım iftirasını bile atabildi... MHP’nin başındaki birine böyle şeyler yakışıyor mu? Yazıklar olsun.

- Meral hanım dahası var, size Fetullahçı diyorlar?

- Bahçeli’ye kurultayda kim rakip oldu ise o ya ajandır, ya hain veya FETÖ’cü... Hatırlayın Koray Aydın’a da 2012’de aday olduğunda Fetullahçı dediler... Soruyorum Ergenekon ve Zaman gazetesi ile dayanışma süreçlerinde FETÖ ile beraber olan Bahçeli değil miydi? Benim ne alakam olur FETÖ ile... Hakkımda başka bir şey bulamayınca bu çamurla saldırıyorlar... Bir kere cemaatler kadını muhatap almaz zira kadından imam olmaz derler... Ayrıca Sabahattin bey hatırlayın Cemaatin gazetesi Meydan bana komplo kurdu.

- Nasıl?

- Bana ait olmayan “Saraya yürüyüp Erdoğan’ı alaşağı edeceğim” ifadesini bana atfen manşetten yayınlayıp Tayyip Erdoğan’ı bana karşı kışkırttılar.

- Peki Sayın Akşener halkta ciddi bir karşılığınız var lakin siz parti kurmayıp bekliyorsunuz, neden?

SİZİNLE BEYAZIT GÜNLERİNDEN TANIŞIRIZ!

- Sabahattin Bey şimdi gündem başkanlığı engellemek... Partileşme zaman alır ve gümbür gümbür gelmek gerek... Referandumdan sonra arkadaşlarla toplanıp karar vereceğiz... Bu vesile ile bir şey daha söylemek istiyorum.

- Buyurun Meral Hanım.

- Sosyal medyada gördüm, “Bahçeli ve ülkücüler hakkında her şey” isimli kitap çalışmanız bu hafta sonu çıkıyormuş... Eminim çok iyi kitap olacak çünkü 1980 öncesini beraber yaşadık... Sizinle Beyazıt’tan mücadele günlerinden tanışıyoruz ve hareketin dünü ile bugününü en iyi bilenlerdensiniz!

- Sağolun... Kitap çıksın, oradaki bazı konuları sizinle de tartışacağım.

- Hay hay!”

 

 

 

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