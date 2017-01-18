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Türk firmaları Katar'da 14 milyar dolarlık proje üstlendi

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk firmalarının Katar'da 14 milyon dolarlık proje üstlendiğini açıkladı.
Türk firmaları Katar'da 14 milyar dolarlık proje üstlendi
Türk firmaları Katar'da 14 milyar dolarlık proje üstlendi Türk firmaları Katar'da 14 milyar dolarlık proje üstlendi Türk firmaları Katar'da 14 milyar dolarlık proje üstlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar sermayesine işbirliği çağrısında bulundu.

TÜRK FİRMALARI KATAR'DAN 14 MİLYAR DOLARLIK PROJE ÜSTLENDİ

Doha'da düzenlenen 2. KOBİ Konferansı'nda Katar ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için anlaşma imzalandı. 15 yıl önce karşılıklı ticaretin 15 milyon dolardan bugün 50 kat artarak, 700 milyona ulaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Türk firmalarının Katar’da adı geçmezdi, bugün Katar’da 14 milyar dolarlık proje üstlenildi” diye konuştu.

"TÜRKİYE- KATAR ORTAKLIĞINI DÜNYAYA KANITLAYALIM"

Hisarcıklıoğlu ayrıca, “Sizde para, bizde girişimci ruhu var. Bu iki ruhu birleştirelim, ‘Made in Katar’ ile Türkiye - Katar ortaklığını dünyaya kanıtlayalım. İslam ülkeleri olarak dünya petrolünün yüzde 69’una, doğalgazın yüzde 50’sine sahibiz. 1.5 milyar nüfus ile dünya nüfusunun 4’te 1’ine sahibiz ama bütün bu nimetlere rağmen, durumumuz ne? Dünya enerji kaynaklarının başında otururken, sermayeyi elimizde tutarken, dünya zenginliğinden yüzde 10 pay alıyoruz. Allah bereketi Müslüman’a vermiyor, bir araya gelene veriyor” dedi.

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