18 Ocak 2017 Çarşamba20 R.Ahir 1438
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Suçüstü yakalandılar! Dünyada sadece orada var

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Muğla'nın Milas İlçesi'ndeki bir maden ocağında diaspor taşı çıkarmak için kaçak kazı yapan 2 kişi, suçüstü yakalandı.
Suçüstü yakalandılar! Dünyada sadece orada var
Suçüstü yakalandılar! Dünyada sadece orada var Suçüstü yakalandılar! Dünyada sadece orada var Suçüstü yakalandılar! Dünyada sadece orada var

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarcık Mahallesi Küçük Çamlıktepe mevkiinde bir firmaya ait maden sahasında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye yapılan baskında, göçük riski bulunan alanda kaçak kazı yapan M.Ö. (46) ile C.Y. (35) suçüstü yakalandı.

 Şüpheliler ile birlikte bin 430 gram diaspor kristali, kazıda kullanılan araç gereçler ele geçirildi. 

ELMAS, ZÜMRÜT 

Maden hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

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Elmas, zümrüt gibi değerli taşlarla aynı grupta yer alan ve ışığa göre renk değiştirmesiyle ünlenen diaspor kristali, dünyada sadece Milas'ta bulunuyor.

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