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Ahmet Hakan kendi puanını verdi

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Ahmet Hakan kendi puanını verdi
Ahmet Hakan, Kanal D Ana Haber'de ilk gün fena çakıldı... O moral bozukluğuyla "neden olmadığını" yazdı.
Ahmet Hakan kendi puanını verdi Ahmet Hakan kendi puanını verdi Ahmet Hakan kendi puanını verdi

Kanal D Ana Haber'e Ahmet Hakan aşısı tutacak mı tutmayacak mı tartışmasında ilk gün gelen reyting sonuçları biraz cevap gibiydi...

Ahmet Hakan da ekrandaki performansından memnun olmamış olacak ki, haber sunarken kendi kendisine mırıldandıklarını köşesine taşıdı bugün...

"Haber sunarken mırıldandıklarım" başlıklı yazısında ana haberde ilk gün neden çuvalladığını izah etmeye çalıştı. 

Heyecanlı olduğunu belirten Ahmet Hakan, "Hadi heyecan yaptım... Ne diye heyecanımı bu denli fazla belli ediyorum ki..." dedi...

Ahmet Hakan'ın moralini gönderilen bir "hayırlı olsun" pastası bile düzeltmeye yetmedi...

İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

HABER SUNARKEN MIRILDANDIKLARIM

SEN git Salim Şen’li, Ayhan Ogan’lı, Aykut Erdoğdu’lu, Mehmet Şahin’li, Ersan Şen’li Tarafsız Bölge’ni sun Ahmet Hakan, senin neyine gerek haber sunmak?

Bu iş tartışma programı modere etmekten daha zormuş arkadaş... Adamın iflahı kesiliyor vallaha.

Ben şimdi niye heyecan yapıyorum ki? Hadi heyecan yaptım... Ne diye heyecanımı bu denli fazla belli ediyorum ki...

pasta.jpg

Bu kravat da boynumu biraz fazla mı sıktı ne? Bu kravat inceden ve hafiften sağa mı çekiyor ne?
Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde "kadim dostum" dediği Taylan Bilgel, Kanal D Haber’e başladığı günün akşamı gönderdiği pastayı "Pasta değil sanat eseri" diye paylaştı.

Hürriyet

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