18 Ocak 2017 Çarşamba20 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:19Öğle 13:21İkindi 15:48Akşam 18:11Yatsı 19:36
    • 15°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 82.524 0.20
  • Altın: 147,524 0.44
  • Dolar: 3,7783 0.05
  • Euro: 4,0415 0.07

Ham çökelek Atilla'ya kötü haber!

»
Ham çökelek Atilla'ya kötü haber!
FETÖ soruşturmaları kapsamında aralarında Atilla Taş ve Said Sefa gibi isimlerin de bulunduğu 28 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
Ham çökelek Atilla'ya kötü haber! Ham çökelek Atilla'ya kötü haber! Ham çökelek Atilla'ya kötü haber!

 

Cumhuriyet Savcılarından Murat Çağlak tarafından hazırlanan 196 sayfalık iddianamede, Said Sefa’nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "Terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. 

İddianamede 25’i tutuklu diğer 28 kişi Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız‘ın ise “silahlı örgüte üye olmak” suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisleri talep edildi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ham çökelek Atilla'ya kötü haber!Ham çökelek Atilla'ya kötü haber!FETÖ soruşturmaları kapsamında aralarında Atilla Taş ve Said Sefa gibi isimlerin de bulunduğu 28 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
Elektronik sigara yüzünde patladıElektronik sigara yüzünde patladıKullanımı gittikçe yaygınlaşan elektronik sigara Andrew Hall'un içtiği anda yüzünde patladı. Hall'ın yüzü yandı, dişleri döküldü.
Bodrumlu İngiliz Müslüman olduBodrumlu İngiliz Müslüman olduBodrum'da yaşayan İngiliz Terence Kincaid, Müslüman oldu.
Ay'a ayak basan son insan da hayatını kaybettiAy'a ayak basan son insan da hayatını kaybettiNASA, Ay'da yürüyen son insan olan Gene Cernan'ın 82 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldıErkan Petekkaya hastaneye kaldırıldıOyuncu Erkan Petekkaya’nın solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı söyleniyor.
Canan Karatay'dan palmiye yağı açıklamasıCanan Karatay'dan palmiye yağı açıklamasıCanan Karatay, palmiye yağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
  • Kedisini bulana ödül verecek!16 Ocak 2017 Pazartesi 11:49
  • Artık yaşından çok aldığı para konuşulacak16 Ocak 2017 Pazartesi 10:43
  • Lindsay Lohan geçmişini silip müslüman oldu16 Ocak 2017 Pazartesi 10:04
  • 15 kilo altını valize sığdıramadılar!16 Ocak 2017 Pazartesi 09:07
  • Kokoreç can aldı16 Ocak 2017 Pazartesi 09:06
  • Ece Erken ateş püskürdü:"Manyak mısınız?"15 Ocak 2017 Pazar 12:32
  • Murat Yıldırım'ın yarışmadan alacağı ücret dudak uçuklattı15 Ocak 2017 Pazar 10:42
  • Türk edebiyatının en önemli ismi hayatını kaybetti!14 Ocak 2017 Cumartesi 13:13
  • Savcılık Aleyna Tilki için harekete geçti!14 Ocak 2017 Cumartesi 12:12
  • Seren Serengil'in eski eşine silahlı saldırı14 Ocak 2017 Cumartesi 11:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri