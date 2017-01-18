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Herkes şokta! Ertuğrul Sağlam depremi!

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Herkes şokta! Ertuğrul Sağlam depremi!
Dün anlaşan Ertuğrul Sağlam ve Alanyaspor yönetimi arasında anlaşmazlık çıktığı ve anlaşmanın bozulduğu dile getirildi.
Herkes şokta! Ertuğrul Sağlam depremi! Herkes şokta! Ertuğrul Sağlam depremi! Herkes şokta! Ertuğrul Sağlam depremi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ertuğrul Sağlam'ı getirdiğini ve deneyimli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

İstanbul'da yapılan görüşme sonrası anlaşma sağlandığı belirtilse de son gelen haberler bu anlaşmanın bozulduğu yönünde.

Trt Muhabiri Barış Yurduseven'in iddiasına göre; Alanyaspor ile Ertuğrul Sağlam arasındaki anlaşmanın kısa bir süre içinde bozulduğu belirtildi. Kulüpten ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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