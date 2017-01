Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yargı mensupları ile bir araya geldi. FETÖ'nün yargı üstünde oynadığı oyunlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçeride olanlardan çok iyi tanıdıklarım var. İtirafçı diye ortaya çıkıyorlar, doğruyu söylemiyorlar, oyuna devam ediyorlar.En tehlikeli olan bu. Bunların bir kısmıyla başa baş görüşmelerim oldu. Başbakan olarak bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler. Bu oyuna gelmemiz gerek" diye konuştu.



İşte o konuşmadan satır başları:



"Ülkeme ve şahsıma kurulan bazı tuzakları görmekte zaman zaman geç kaldığımızı görüyorum. 367 garabetinden kapatma davasına kadar öyle şeylerle karşımıza çıktılar ki hukuk adına biz utandık. İşte FETÖ böyle bir dönemde yargının içine sızmaya başladı, tabi bunun 40 yıllık bir süreci var, bu kadar kısa sürede olmadı.



SAMAN ALTINDAN SU YÜRÜTTÜLER



Bu örgütün zihin dünyası her türlü iyi niyete istismara açık olduğu için bir çok yerde saman altından su yürüttüler. Yargıyı verdiğimiz desteği bu örgüt kendi militanlarına yer açmak için kullandı.



O DÖNEMDE YARGIYA MÜDAHALE EDEMEDİK



Bir davada tek bir masum bile mağdur ediliyorsa orada adaletten söz edilemez. Birtakım tutuklamalarla ilgili şahsımın o dönem verdiği beyanatlar ortadadır. Yargıya o dönemde müdahale edemedik, edemezdik.



17 ARALIK ŞAHSİ MESELEMMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ



17-25 Aralık mevzusunu benim şahsi meselemmiş gibi göstermeye çalıştılar. 17-25 Aralık yargıyı ele geçirmeye çalışan bu örgütün kendisini açığa çıkarmasıdır. Örgüt 17-25 Aralık'ta başaramadığını, 15 Temmuz'da TSK içindeki yandaşları ile yapmaya çalıştı.



İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR

Pensilvanya'daki zat utanmadan sıkılmadan bunların hepsi senaryo diyor. Biz senaryonun ne olduğunu biliyoruz, gelecek bunu açık ve net ortaya koyacaktır.

Yargıda birlik derneği kuruldu, iyi ki de kuruldu. Meydanı boş bırakırsanız birileri doldurur. Size söylenen sözlere kulak asmayın, kusura bakmayın ağır olacak ama it ürür kervan yürür. Biz yolumuza devam ediyoruz.



İTİRAFÇIYIM DEYİP, DOĞRUYU SÖYLEMİYORLAR



İçeride olanlardan çok iyi tanıdıklarım var. İtirafçı diye ortaya çıkıyorlar, doğruyu söylemiyorlar, oyuna devam ediyorlar.En tehlikeli olan bu. Bunların bir kısmıyla başa baş görüşmelerim oldu. Başbakan olarak bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler. Bu oyuna gelmemiz gerek



FETÖCÜLERİN TASFİYESİ İŞLERİ KOLAYLAŞTIRDI



15 Temmuz sonrası iş yükleri artan hakim ve savcılarımız gece gündüz çalışarak, adalet sistemimizi sağladı. Açıkca görüldü ki, FETÖ'cülerin tasfiyesi işleri zorlaştırmadı aksine kolaylaştırdı. Reina teröristinin yakalanması gibi işler FETÖ'cüler temizlendikten sonra başarıldı.Gerçekten çok zor ve takdir dilmesi gereken bir işin üstesinden başarıyla gelindi. Gerek bakanımızı gerek emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum.



GÜN GEÇTİKÇE ERİYECEKLER



PKK terör örgütü ile bunlar (FETÖ) ortak, müşterek çalışıyorlar. Bugün bizim emniyet teşkilatımız içerisinde bunlar var mı, var. Silahlı Kuvvetlerimizin içinde bunlar var mı, var. Bunlar terör örgütlerinin işini ciddi manada kolaylaştırıyorlar ama her geçen gün eriyorlar, daha da eriyecekler veya terk edecekler. Önümüzdeki dönemde de HSYK'nın çoğulcu yapısı mutlaka korunacaktır. Yargının FETÖ veya başka bir yapı tarafından rehin alınmasına asla izin vermeyiz.



BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR



Tüm gayretlerimize rağmen mevcut sistemle sonuç alamadık. Cumhurbaşkanı'nı halkın doğrudan seçmesi köklü değişimin ilk adımı olmuştur.Milletim adına MHP liderine teşekkür ediyorum, her şeyi Türkiye için düşünmek zorundayız."