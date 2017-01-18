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Trump 200 yıllık gelenekle Beyaz Saray'ı devralacak

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ABD'de 8 Kasım'da başkan seçilen Donald Trump, 200 yıldır ABD Kongresinde düzenlenen geleneksel yemin töreniyle görevi devralacak.
Trump 200 yıllık gelenekle Beyaz Saray'ı devralacak
Trump 200 yıllık gelenekle Beyaz Saray'ı devralacak Trump 200 yıllık gelenekle Beyaz Saray'ı devralacak Trump 200 yıllık gelenekle Beyaz Saray'ı devralacak

Donald Trump için düzenlenecek yemin töreni için haftalardır yoğun çalışmalar yapılıyor. Maliyetinin 200 milyon doları bulacağı tahmin edilen 3 günlük devir teslim törenine, görevini devredecek Obama ve ailesi başta olmak üzere ABD'nin sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılacak.

ABD Kongre binasının bahçesinde düzenlenecek törene 900 bine yakın Amerikalının katılması bekleniyor.

YAKLAŞIK 200 YILDIR SÜREN GELENEK

Trump'ın 45'inci ABD Başkanı olarak yönetimi devralacağı tören, 1789'da ülkenin ilk başkanı George Washington'ın New York'ta yemin etmesinden bu yana küçük değişikliklerle her başkan için düzenleniyor.

3 GÜNLÜK TÖREN VE KUTLAMALAR

Töreninin yapılacağı 20 Ocak'tan bir gün önce Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Arlington Ulusal Mezarlığındaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak.

Mezarlıktaki merasimin ardından başkentin sembollerinden Lincoln Anıtı'nda Trump'ın seçim sloganı olan "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" temalı konser başlayacak. Konserde bando takımlarının yanı sıra Toby Keith, 3 Doors Down gibi şarkıcı ve gruplar sahne alacak. Donald Trump ve Mike Pence buradaki kutlamalara katılan Amerikalılara hitap edecek.

20 OCAK'TA BEYAZ SARAY'DA OLACAKLAR

Trump ve ailesi, 20 Ocak'ta güne Beyaz Saray'a giderek başlayacak. Obama ailesine katılacak olan Trump ve ailesi, Beyaz Saray'da halef ve selef olarak bir araya gelecek.

Trump ve Obama, kısa bir görüşmenin ardından aileleriyle Beyaz Saray yakınındaki bir kiliseye giderek kısa bir dini törene katılacak. Trump ve Obama, bunun ardından yemin töreni için ABD Kongresine geçecek.

45. BAŞKAN OLARAK GÖREVE BAŞLAYACAK

Trump, 20 Ocak öğle saatlerinde ABD Yüksek Mahkemesinin başyargıcı John Roberts'ın önünde yemin edecek.

21 Ocak'ta ise Washington Ulusal Katedrali'nde 1933'ten bu yana yapılan dini merasim düzenlenecek. Katedraldeki dini merasim sonrasında Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te 45. Başkan olarak görevine başlayacak.

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