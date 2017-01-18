Reina saldırganı sorgudayken kritik isim yakalandı

Reina saldırganı Abdulkadir Maşaripov'un sorgusu devam ederken yeni bir gözaltı haberi daha geldi.

Reina'ya saldıran Tacikistan uyruklu Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Maşaripov'un Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) gözaltı işlemleri yaklaşık 38 saattir devam ediyor.

Teröristle ilgili yeni bilgiler var. Teröristin kaldığı evde bulunan 197 bin doların, saldırı sonrası teröristin kaçması için DEAŞ tarafından verildiği belirlendi. Teröristin sorgusu sürüyor. Deneyimli polisler sohbet ederek diyalog kurarak teröristi çözmeye ve bilgi almaya çalışıyor. Öte yandan 'Hoca Yusuf' kod adlı İlyas Mamaşapirov'un da gözaltında olduğu iddia ediliyor.

Reina saldırganı terörist Maşaripov'un Özbekistan'da bir üniversitede Fizik bölümünde eğitim aldığı tespit edildi. Ebu Muhammed El Horasani Kod adlı Maşaripov'un TEM nezarethanelerinin birinde yalnız başına tutulduğu öğrenildi. Gözaltında bir süre sustuğu iddia edildi.

Reina saldırganı teröristle ilgili son bilgiler ise şöyle:

- Teröristin Afganistan'da silahlı eğitim aldığı ortaya çıkmıştı. Güvenlik güçleri, özel eğitimli teröristi çözmek için diyalog kurmaya, sohbet edip bilgi almaya çalışıyor. Teröristin sorgu işlemleri devam ediyor, ifade işlemine henüz geçilmedi.

KOD ADI "HOCA YUSUF"

- Terörist emrin Rakka'dan geldiğini doğruladı. Terör örgütünün sözde Türkiye emiri Hoca Akın'ın yardımcısı olduğu öğrenilen Hoca Yusuf kod adlı İlyas Mamaşapirov'la eylemler üzerine görüştüğü ortaya çıktı. İnternette bir mesajlaşma programından haberleştiklerini, yaptığı keşifleri aktardığını söylediği iddia ediliyor.

- CNNTürk muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın verdiği bilgiye göre 'Yusuf Hoca' kod adlı terörist de gözaltında.

TERÖRİSTİN OĞLU ARANIYOR

- Teröristin saldırı sonrası eşinin yanına geldiği, 1.5. yaşındaki kızının eşiyle kaldığını, kendisinin 4 yaşındaki oğlunu alarak kaçtığı belirlenmişti. Terörist yakalandığında oğlu yanında yoktu. Çocuğun nerede olduğu araştırılıyor.