18 Ocak 2017 Çarşamba20 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:19Öğle 13:21İkindi 15:48Akşam 18:11Yatsı 19:36
    • 18°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 82.656 0.36
  • Altın: 147,550 0.45
  • Dolar: 3,7843 0.21
  • Euro: 4,0339 -0.11

İşte Saadet Partisi'nin başkanlık kararı

»
İşte Saadet Partisi'nin başkanlık kararı
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anayasa değişikliği teklifinin referanduma gitmesi durumunda partisinin oyunun rengini belli etti.
İşte Saadet Partisi'nin başkanlık kararı İşte Saadet Partisi'nin başkanlık kararı İşte Saadet Partisi'nin başkanlık kararı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

''DESTEK VERMEYİZ, HAYIR OYU VERİRİZ''

Karamollaoğlu, "Teklif, referanduma götürülmeden endişelerimizi doğrular gelişmeler yaşandı. Anayasa değişikliğini içeren teklifin mevcut haliyle referanduma sunulması durumunda, böyle bir teklife destek vermemiz mümkün değil. Biz bunu desteklemeyiz, yani 'hayır' oyu veririz. Sorumluluğumuz buna imkan vermez. Bunun, bugünden bilinmesinde fayda görüyoruz." diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte Saadet Partisi'nin başkanlık kararıİşte Saadet Partisi'nin başkanlık kararıSP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anayasa değişikliği teklifinin referanduma gitmesi durumunda partisinin oyunun rengini belli etti.
Altının gramı 147 liranın üzerine çıktı!Altının gramı 147 liranın üzerine çıktı!Serbest piyasada dün 143,4 liraya kadar gerilemesinin ardından yükselişe geçen gram altın, günü yüzde 2,7 artışla 147,4 liradan tamamladı.
Sağlık Bakanı Akdağ'dan 'Palm Yağı' açıklamasıSağlık Bakanı Akdağ'dan 'Palm Yağı' açıklamasıAkdağ, son günlerde kanser yapıyor iddiasıyla gündeme gelen Palm yağı tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu
Türk firmaları Katar'da 14 milyar dolarlık proje üstlendiTürk firmaları Katar'da 14 milyar dolarlık proje üstlendiTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk firmalarının Katar'da 14 milyon dolarlık proje üstlendiğini açıkladı.
Merkez Bankası'ndan dolara bir müdahale daha!Merkez Bankası'ndan dolara bir müdahale daha!Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
Otomatik BES umut vermediOtomatik BES umut vermediOtomatik BES'te büyük bölümü banka çalışanı 39 bin kişinin 21 bini cayma hakkını kullandı.
  • Almanlar gerçeği itiraf etti! Türkiye hak ediyor18 Ocak 2017 Çarşamba 08:10
  • Torba tasarı kabul edildi!18 Ocak 2017 Çarşamba 08:04
  • Merez'den bir müdahale daha!17 Ocak 2017 Salı 20:24
  • Türkiye'ye 'ilaç' gibi yatırım17 Ocak 2017 Salı 20:23
  • Altın kapanışta yükseldi!17 Ocak 2017 Salı 20:21
  • Darphane'nin altın üretimi 16 yılın dibinde17 Ocak 2017 Salı 15:50
  • İşte akaryakıta yapılan ZAMMIN NEDENİ!17 Ocak 2017 Salı 12:58
  • 12 milyon emekli için tarihi karar!17 Ocak 2017 Salı 12:25
  • Küresel piyasalarda gözler Theresa May'e çevrildi17 Ocak 2017 Salı 09:57
  • Üniversite mezunu işsizlere müjde!17 Ocak 2017 Salı 08:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri