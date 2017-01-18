Uzun Elbise Modelleri Jimmy Key’De!

Kadınların değişmeyen hobilerinin başında gelen alışverişi daha güzel model, renk, desen ve size uygun bedenli kıyafetleri ayağınıza kadar sorunsuz getiren Jimmy Key, uzun elbise modelleriyle tekrar kadınların neden vazgeçilmezi olduğunu kanıtlıyor.

Kadınların değişmeyen hobilerinin başında gelen alışverişi daha eğlenceli ve kolay hale getiren, oturduğunuz yerden en güzel model, renk, desen ve size uygun bedenli kıyafetleri ayağınıza kadar sorunsuz getiren Jimmy Key, uzun elbise modelleriyle tekrar kadınların neden vazgeçilmezi olduğunu kanıtlıyor.

Uzun Elbise Modelleri

2017 modasının pastel renkleri tekrar dolaplarımıza taşımasıyla birlikte uzun elbise modellerinde de bu tonların kullanılmaya başlaması kışın soğuğunda bile gözlerimizi ısıtacak gibi duruyor. Jimmy Key ürün kataloglarında "Retro tasarımlı bol kesim elbiselerden, floral desenli açık omuzlu dar elbiselere hatta el örmesi uzun country tasarımlardan, tek renk yazın sıcağını anımsatan straplez elbiselere" kadar birçok ürün bulunmaktadır. Güncel modaya ait uzun elbise modellerini siz de sokak sokak dolaşmadan bulmak istiyorsanız hızlıca incelemeye başlayabilirsiniz.

2017 Modasının Renk, Desen ve Tasarımlar

Bu sene elbiselerde kullanılan renkler geçtiğimiz senelere oranla daha yumuşak daha pastel ve biraz daha çeşitli tonlarda kullanılmakta. Uzun şifon elbiselerde bile daha dikkat çekici detaylar eklenerek sıcak renklerin kullanılmasıyla bu senenin soğuklarını kadınlar üzerinde ki uzun elbise modelleriyle kıracak gibi görünüyor. Akşam yemeğine çıkar gibi giyinmek ama gün içinde bu şekilde gezmek istiyorsanız "kayık yakalı, kalın askılı ve siyah beyaz çizgili bir elbise" ben biraz daha rahat giyinmeyi severim diyenler için ise "büzgü detaylı ve kruvaze" elbiseler hem kaliteli kumaş hem canlı renk hem de dinamik tasarımlarıyla isteğinize ve bedeninize göre kataloglarda yer almaktadır.

Uzun Elbise Modelleri

Tabii ki bayanların artık hem güzel ve dikkat çekici bir görünüme sahip hem de rahat ve saatlerce üzerlerinde taşıyabilecekleri elbiseleri tercih etmelerinden esinlenerek hazırlanan uzun elbise modelleri Jimmy Key sayesinde büyün kadınların dolaplarına ulaşabilmektedir. Ben rahatımdan ödün vermem diyenler için "askılı, kapüşonlu, çiçekli, püsküllü ve u yakalı kalın askılı elbiseler" uzun elbise giymekten hoşlanmayan kadınların bile tercih etmelerini sağlayacak kalitede dikiş ve modelleriyle göz kamaştıracak renklerde ve çeşitli bedenlerde sizler için çok güzel birer seçenek olmaktadır. Seçenekleri değerlendirmek ve daha şık görünmek için sizde daha fazla vakit kaybetmeden uzun elbise modellerimizi incelemeye başlayabilirsiniz.

Her tarz ve isteğe uygun "kayık yaka, v yaka, u yaka, straplez, boğazlı hatta yuvarlak yakalı; bel kısmı lastikli, düz, pileli, kemerli; ekstra detay olarak, cepli, burgulu, dar, geniş, kollu, kolsuz, pileli, düz gibi birçok detaya sahip çeşitli modeller bulunmaktadır. Siz yeter ki isteyin "mavi, kırmızı, siyah, turuncu, yeşil, sarı aklınıza gelen bütün renkleri 2017 modasıyla "çizgili, puantiyeli, düz, nakışlı, dantelli ve floral" desenler ile birleştirilmiş ve sizin bedeninize uygun halde uzun elbise olarak bulabilme imkânına sahipsiniz. Jimmy Key sizlere yüzlerce uzun elbise modelleri sunarak ve her bayanın alışveriş ile mutlu olduğu gerçeğini bilerek sizlerin mutluluğuna ortak olmaktan gurur duymaktadır.