Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus jetlerinin Halep'te birlikte DAEŞ hedeflerini vurduğunu duyurdu.
18 Ocak 2017 Çarşamba20 R.Ahir 1438
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Türk ve Rus savaş uçakları birlikte vurdu!
Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus jetlerinin Halep'te birlikte DAEŞ hedeflerini vurduğunu duyurdu.
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Türk ve Rus savaş uçakları birlikte vurdu!Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus jetlerinin Halep'te birlikte DAEŞ hedeflerini vurduğunu duyurdu.
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