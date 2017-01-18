18 Ocak 2017 Çarşamba20 R.Ahir 1438
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Türk ve Rus savaş uçakları birlikte vurdu!

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Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus jetlerinin Halep'te birlikte DAEŞ hedeflerini vurduğunu duyurdu.
Türk ve Rus savaş uçakları birlikte vurdu!
Türk ve Rus savaş uçakları birlikte vurdu! Türk ve Rus savaş uçakları birlikte vurdu! Türk ve Rus savaş uçakları birlikte vurdu!

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus jetlerinin Halep'te birlikte DAEŞ hedeflerini vurduğunu duyurdu.

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