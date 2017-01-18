TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde, Rus savaş uçakları Suriye'nin El Bab kentinin güneyinde belirlenen hedefleri vurdu.
18 Ocak 2017 Çarşamba20 R.Ahir 1438
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TSK'dan beklenen açıklama geldi
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