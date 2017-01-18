Zam istemediler!

Hava-İş Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, üyelere gönderilen ankete 10 bin 880 kişinin katıldığı kaydedilerek, "10 bin 416 kişi, THY'nin 2017 yılında sosyal yardım ve ücrete ilişkin zam yapılmaması teklifine 'evet', 464 kişi 'hayır' oyu kullandı. Siz değerli üyelerimizin kullandığı oylar doğrultusunda elde edilen verilere istinaden, en başta iş güvencesini şart koşarak ve garanti altına alarak, sendikamız, işveren ile görüşmelerini sürdürmektedir" denildi.
Üyelerin iş kaybı kaygısı olmadan, huzurla çalışabilmeleri gayesiyle, tüm seçenekler göz önünde bulundurularak pazarlık sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, bu süreçte en çok önem verdikleri hususun, "hiçbir üyenin işsiz kalmaması" olduğu ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu protokolde imza altına alınan şartlara işverenin uymadığı takdirde, sendikanın protokolden cayma hakkına sahip olacağı da kaydedildi.
- Bahçeli-Kılıçdaroğlu görüşmesinden önemli detayTBMM'de ikinci tur başladı! 1'inci madde oylandı!G.Antep'te sıcak saatlerZam istemediler!ByLock'tan gözaltına alındılarAYM'den CHP'ye bir ret dahaAraç sahipleri dikkat!TSK'dan beklenen açıklama geldiEl Bab'da ABD oyunu!5 kaymakam hakkında gözaltı kararı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
- “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
İmsak 06:48 Güneş 08:19 Öğle 13:21 İkindi 15:48 Akşam 18:11 Yatsı 19:36
- 11°C Adana
- 9°C Adıyaman
- 3°C Afyon
- 9°C Ağrı
- 4°C Amasya
- 1°C Ankara
- 11°C Antalya
- 7°C Artvin
- 12°C Aydın
- 8°C Balıkesir
- BIST: 82.779 0.51
- Altın: 147,316 0.29
- Dolar: 3,7701 -0.17
- Euro: 4,0274 -0.27
Zam istemediler!
Hava-İş Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, üyelere gönderilen ankete 10 bin 880 kişinin katıldığı kaydedilerek, "10 bin 416 kişi, THY'nin 2017 yılında sosyal yardım ve ücrete ilişkin zam yapılmaması teklifine 'evet', 464 kişi 'hayır' oyu kullandı. Siz değerli üyelerimizin kullandığı oylar doğrultusunda elde edilen verilere istinaden, en başta iş güvencesini şart koşarak ve garanti altına alarak, sendikamız, işveren ile görüşmelerini sürdürmektedir" denildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Rüyasında iyileşeceğini gören o sanatçı tesettüre girdi!
- Ham çökelek Atilla'ya kötü haber!
- Bodrumlu İngiliz Müslüman oldu
- Ay'a ayak basan son insan da hayatını kaybetti
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
- Canan Karatay'dan palmiye yağı açıklaması
- Kedisini bulana ödül verecek!
- Artık yaşından çok aldığı para konuşulacak
- Lindsay Lohan geçmişini silip müslüman oldu
- Kokoreç can aldı
- Ece Erken ateş püskürdü:"Manyak mısınız?"
- Murat Yıldırım'ın yarışmadan alacağı ücret dudak uçuklattı
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.