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Trump'ın sözcüsünden Astana açıklaması

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ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapacak olan Sean Spicer, Astana’daki Suriye görüşmelerinde yer alabileceklerini söyledi.
Trump'ın sözcüsünden Astana açıklaması
Trump'ın sözcüsünden Astana açıklaması Trump'ın sözcüsünden Astana açıklaması Trump'ın sözcüsünden Astana açıklaması

Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilecek Suriye görüşmeleriyle ilgili olarak gazetecilere konuşan Spicer, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı olan General Michael Flynn’in Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kisliak’tan toplantılara katılımla ilgili 29 Aralık’ta davet aldığını hatırlattı. Görüşmelere katılımın mümkün olduğunu kaydeden Trump’ın sözcüsü, şöyle devam etti:

“Benin görüşümce, seçilmiş başkanın Suriye’de yaşananlara dair kaygıları uyarınca onayladığı senaryoda diğer ülkeler ve uluslarla birlikte çalışma isteğimiz açıkça görülüyor.”

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