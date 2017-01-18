Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilecek Suriye görüşmeleriyle ilgili olarak gazetecilere konuşan Spicer, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı olan General Michael Flynn’in Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kisliak’tan toplantılara katılımla ilgili 29 Aralık’ta davet aldığını hatırlattı. Görüşmelere katılımın mümkün olduğunu kaydeden Trump’ın sözcüsü, şöyle devam etti:
“Benin görüşümce, seçilmiş başkanın Suriye’de yaşananlara dair kaygıları uyarınca onayladığı senaryoda diğer ülkeler ve uluslarla birlikte çalışma isteğimiz açıkça görülüyor.”
19 Ocak 2017 Perşembe20 R.Ahir 1438
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Trump'ın sözcüsünden Astana açıklaması
ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapacak olan Sean Spicer, Astana’daki Suriye görüşmelerinde yer alabileceklerini söyledi.
Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilecek Suriye görüşmeleriyle ilgili olarak gazetecilere konuşan Spicer, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı olan General Michael Flynn’in Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kisliak’tan toplantılara katılımla ilgili 29 Aralık’ta davet aldığını hatırlattı. Görüşmelere katılımın mümkün olduğunu kaydeden Trump’ın sözcüsü, şöyle devam etti:
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