TSK, Kandil'e düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait 8 hedefin imha edildiğini açıkladı.
19 Ocak 2017 Perşembe20 R.Ahir 1438
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Türk jetleri Kandil'i yerle bir etti
TSK, Kandil'e düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait 8 hedefin imha edildiğini açıkladı
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Türk jetleri Kandil'i yerle bir ettiTSK, Kandil'e düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait 8 hedefin imha edildiğini açıkladı
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