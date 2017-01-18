19 Ocak 2017 Perşembe20 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:18Öğle 13:22İkindi 15:49Akşam 18:12Yatsı 19:37
    • 6°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 82.779 0.51
  • Altın: 146,779 -0.07
  • Dolar: 3,7701 -0.17
  • Euro: 4,0274 -0.27

Eskişehir'de şüpheli valiz paniği

»
Eskişehir'de şüpheli valiz paniği
Eskişehir'in kalabalık bir caddesine bırakılan şüpheli valiz paniğe neden oldu.
Eskişehir'de şüpheli valiz paniği Eskişehir'de şüpheli valiz paniği Eskişehir'de şüpheli valiz paniği

İsmet İnönü Caddesi üzerinde bir bankın üstünde şüpheli valizi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri yaya geçişine kapalı olan caddeyi, yaya ve tramvay geçişine de kapattı. Çevredeki vatandaşlar olayı meraklı gözlerle izlerken, olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valize fünye yerleştirdi. Valizin içerisinden çamaşır çıkması vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Eskişehir'de şüpheli valiz paniğiEskişehir'de şüpheli valiz paniğiEskişehir'in kalabalık bir caddesine bırakılan şüpheli valiz paniğe neden oldu.
Ünlü spikere otobüs çarptıÜnlü spikere otobüs çarptıSarıyer'de, İEET otobüsünün çarptığı ünlü spiker Caner Karaer ölümden döndü.
Kırklareli'de yumurtalar soğuktan donduKırklareli'de yumurtalar soğuktan donduTrakya'yı etkisi altına alan dondurucu soğuk, Kırklareli'de birçok kümeste yumurtaların donmasına neden oldu.
Şiddetli rüzgar seraları yıktıŞiddetli rüzgar seraları yıktıAntalya'nın Kumluca İlçesi'nde şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle seralar yıkıldı.
Adana’da pompalı tüfekle market soygunuAdana’da pompalı tüfekle market soygunuAdana’da 2 kişi, pompalı tüfekle girdikleri marketin kasasını soyarak kaçtı.
Alanya'da çayevine silahlı saldırıAlanya'da çayevine silahlı saldırıAlanya'da bir çayevine kimliği belirlenemeyen grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
  • Anne oğul birbirini bıçakladı07 Ocak 2017 Cumartesi 17:03
  • Kimyasal madde işçileri zehirledi04 Ocak 2017 Çarşamba 20:02
  • Kız arkadaşı terk edince kendini yaktı02 Ocak 2017 Pazartesi 22:20
  • Rus doktor Alanya'da müslüman oldu02 Ocak 2017 Pazartesi 21:59
  • Seyir halindeki araç alev aldı27 Aralık 2016 Salı 22:13
  • Kuraklık Muğla’da yaşamı durdurdu27 Aralık 2016 Salı 19:16
  • Otopark değil savaş alanı!27 Aralık 2016 Salı 18:59
  • Hırsızlar mahalleyi karanlıkta bıraktı25 Aralık 2016 Pazar 18:16
  • Ev parasını dolandırıcılara kaptırdılar23 Aralık 2016 Cuma 22:29
  • Bursa'da feci olay!21 Aralık 2016 Çarşamba 23:49
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri