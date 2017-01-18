İsmet İnönü Caddesi üzerinde bir bankın üstünde şüpheli valizi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri yaya geçişine kapalı olan caddeyi, yaya ve tramvay geçişine de kapattı. Çevredeki vatandaşlar olayı meraklı gözlerle izlerken, olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valize fünye yerleştirdi. Valizin içerisinden çamaşır çıkması vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.
19 Ocak 2017 Perşembe20 R.Ahir 1438
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Eskişehir'de şüpheli valiz paniği
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