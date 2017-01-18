Bakan Bozdağ ile CHP'li Gök el el oy kullandı

TBMM'de Anayasa değişikliği teklifinin 2’nci turu, görüşmeleri, birinci maddenin görüşülmesiyle başladı.
Adalet Bakanı Bozdağ ile CHP Grup Başkanvekili Gök'ün, oyunu atmaya giderken ile el ele tutuştuğu görüldü.
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TBMM'de Anayasa değişikliği teklifinin 2’nci turu, görüşmeleri, birinci maddenin görüşülmesiyle başladı.
Adalet Bakanı Bozdağ ile CHP Grup Başkanvekili Gök'ün, oyunu atmaya giderken ile el ele tutuştuğu görüldü.