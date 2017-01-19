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TBMM'de ikinci tur başladı! 6 madde kabul edildi

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TBMM'de ikinci tur başladı! 6 madde kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin ilk altı maddesi kabul edildi. Görüşmeler sürüyor...
TBMM'de ikinci tur başladı! 6 madde kabul edildi TBMM'de ikinci tur başladı! 6 madde kabul edildi TBMM'de ikinci tur başladı! 6 madde kabul edildi

Meclis'te 2. tur görüşmeleri yapılan anayasa değişiklik teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi. Teklifin 6.maddesinin oylaması sırasında çıkan gerginlik üzerine maddenin oylaması yenilendi.

Genel Kurul'da 6. maddenin gizli oylaması sırasında CHP ve HDP, AK Parti milletvekillerinin gizli bir şekilde oylarını kullanmadığını öne sürerek itiraz etti.

Yaşanan tartışma sırasında iki partinin milletvekillerinin birbirlerinin üzerine yürümesi üzerine Bahçekapılı, birleşime ara verdi. Genel Kurul'da görevli kavaslar, birleşime verilen arada, kupaların içindeki zarfları topladı.

Aradan sonra birleşimi yeniden açan Ayşe Nur Bahçekapılı, 6.maddenin gizli oylamasının iptal edildiğini belirterek, yeniden gizli oylamaya geçildiğini duyurdu.

6.MADDE KABUL EDİLDİ

Anayasa değişiklik teklifinin 6. maddesi 342 oyla kabul edildi.

BEŞİNCİ MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinin 5'inci maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylamada 140 ret oyu verildi, 4 oy da boş çıktı.

DÖRDÜNCÜ MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

Teklifin 4'üncü maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylamaya 486 milletvekili katılırken 138 ret oyu kullanıldı; 1 oy geçersiz, 4 boş oy, 1 oy çekimser çıktı.

ÜÇÜNCÜ MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinin 3'üncü maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylamaya 485 milletvekili katılırken, 137 ret oyu kullanıldı, 3 oy geçersiz, 3 boş oy çıktı.

İKİNCİ MADDE 342 OYLA KABUL EDİLDİ

TBMM'deki anayasa değişikliği görüşmelerinin ikinci turunda, 485 milletvekilinin katıldığı oylamada, 2'nci madde 342 oyla kabul edildi. Maddeye 139 ret oyu çıkarken, 4 oyun ise boş çıktığı görüldü.

BİRİNCİ MADDE 345 OYLA KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 345 oyla kabul edildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 486 milletvekili katıldı. Oylamada 345 kabul, 140 ret oyu kullanıldı, 1 boş oy çıktı. Maddeye birinci turda 347 kabul oyu çıkmıştı.

OTURUMU MECLİS BAŞKANVEKİLİ AYŞE NUR BAHÇEKAPILI YÖNETİYOR

Oylamalar sırasında bazı CHP milletvekilleri, gizli oylama kurallarına uyulmadığı ve oyların kabinlere girilmeden verildiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı sık sık oy kullanan milletvekillerinin yerine oturması uyarısında bulundu.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN AYAKTA BEKLEME EYLEMİ

Önerge işlemleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamanın ardından CHP milletvekilleri bir dakika ayakta bekleyerek, anayasa değişikliği teklifini protesto etti. 

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, maddenin görüşmelerinin tamamlandığını, gizli oylamaya geçileceğini belirterek, milletvekillerine salonda karışıklık yaşanmaması ve herkesin yerini muhafaza etmesi konusunda uyarıda bulundu. 

Daha sonra anayasa değişiklik teklifinin 2'nci turunda 1'inci maddenin gizli oylamasına geçildi. 

İKİNCİ TUR HAKKINDA ÖZET BİLGİ

İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Maddeler ayrı ayrı oylandıktan sonra teklifin tümünün oylaması yapılacak. Kabul oyu, referandum sınırı olan 330'un altında kalan madde düşmüş olacak. Teklifin tümünün oylamasında, kabul oyu 330'un altında kalırsa maddeler 330 ve üzerinde oy almış olsa da teklifin tamamı düşmüş sayılacak. 

İkinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak; konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.

İkinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapılacak.

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