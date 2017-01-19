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İngiltere Mesut Özil'in maaşını tartışıyor

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İngiltere Mesut Özil'in maaşını tartışıyor
Arsenal'daki geleceğinin teknik direktör Arsene Wenger’in takımda kalıp kalmayacağına bağlı olduğunu söyleyen Mesut Özil'in maaşı tartışma konusu oldu.
İngiltere Mesut Özil'in maaşını tartışıyor İngiltere Mesut Özil'in maaşını tartışıyor İngiltere Mesut Özil'in maaşını tartışıyor

Arsenal'daki geleceğinin teknik direktör Arsene Wenger’in takımda kalıp kalmayacağına bağlı olduğunu söyleyen Mesut Özil'in maaşı tartışma konusu oldu. Haftada 145 bin sterlin kazanan Özil'in takımda kalması için 200 bin sterlin alma ihtimali gündemde.İngiltere Özil’in maaşını tartışırken, başarılı futbolcunun Londra'da yeni bir ev aldığı ortaya çıktı.Mesut Özil’in 35 milyon Euro yani yaklaşık 141 milyon TL değerindeki malikanesinde tam sekiz yatak odası, yüzme havuzu, güzellik salonu ve bir de sinema salonu bulunuyor.

 

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