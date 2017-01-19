Kayserispor'da transfer harekatı devam ediyor. Sergen Yalçın ile ligin ikinci devresinde çıkış yakalayıp ligde kalmayı hedefleyen Kayserispor, Osmanlıspor'un yıldız orta saha oyuncusu Raheem Lawal'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Bu sezon Osmanlıspor ile 14 resmi maça çıkan Lawal 1 assitlik performans gösterdi. Lawal'ın adı bir dönem Beşiktaş ile de anılıyordu.
Fanatik
19 Ocak 2017 Perşembe21 R.Ahir 1438
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Lawal, Kayserispor ile anlaştı
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