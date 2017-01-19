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Yusuf Şimşek Mersin idmanyurdu'ndan ayrıldı!

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Yusuf Şimşek Mersin idmanyurdu'ndan ayrıldı!
TFF 1. Lig'de Mersin idmanyurdu'nda görev yapan Yusuf Şimşek, takımdaki görevini bıraktığını sosyal medyadan duyurdu.
Yusuf Şimşek Mersin idmanyurdu'ndan ayrıldı! Yusuf Şimşek Mersin idmanyurdu'ndan ayrıldı! Yusuf Şimşek Mersin idmanyurdu'ndan ayrıldı!

Mersin İdmanyurdu'nda Mehmet Levent Arıkdoğan yerine göreve getirilen Yusuf Şimşek, 9 maç sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şimşek kararını sosyal medya üzerinden açıkladı. Yusuf Şimşek istifa nedenini 'verilen sözlerin tutulmaması' olarak gösterdi.
 
İşte o açıklama:
 

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