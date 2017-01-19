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Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı

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Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna yanıcı maddelerle saldırı gerçekleştirildi.
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı

Başkonsolosluk kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsviçre'deki Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna çarşamba saat 00.30'da havai fişeklerle saldırı düzenlendi.

Başkonsolosluk cam ve duvarında hasara neden olan saldırı hakkında İsviçre polisi soruşturma başlattı.

Polisin, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldığı soruşturmada, saldırıyı görenlerin en yakın karakola giderek ifade vermesinin istendiği belirtildi.

Öte yandan, İsviçre'de terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının gösterileri son zamanlarda artış gösterdi. Geçen hafta, Türkiye'deki terör olaylarının protesto edildiği Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde terör örgütü PKK'nın sözde flamasını taşıyan bir kişi gözaltına alınmıştı.

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