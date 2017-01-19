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CIA raporunda PKK sansürü!

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CIA raporunda PKK sansürü!
CIA, gizliliğini kaldırdığı bazı eski istihbarat raporlarını yayınladı. ABD istihbaratının belgelerinde, PKK’nın dış desteği bölümünün sansürlenerek sunulması dikkat çekti.
CIA raporunda PKK sansürü! CIA raporunda PKK sansürü! CIA raporunda PKK sansürü!

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) geçmişe dair tutulan raporların bulunduğu belgeleri kamuoyundan gelen yoğun baskıların ardından erişime açtı. CIA, daha önce gizliliği kaldırılan ama Maryland’deki Ulusal Arşiv’de yer alan dört bilgisayar dışında herhangi bir erişim olanağı bulunmayan belgeleri, internet üzerinden yayınladı. 

BÖLÜNMÜŞ HARİTA

11 milyonu aşkın belgede Türkiye ile ilgili geniş raporlar da yer alıyor. Fakat ABD’yi sözde ‘şeffaf devlet’ olarak gösteren raporların Türkiye bölümünde PKK’nın ‘dış desteği’ ile ilgili kısımların sansürlenerek yayınlanması dikkat çekiyor.

Amerikan istihbaratının Türkiye hakkında hazırladığı belgelerde ‘Kürt sorunu’ başlığına 1948’den itibaren özel bir ilgi gösterdiği görülüyor. O tarihte bile ABD’nin raporunda Kürtleri 1,5 milyonluk nüfusuyla en büyük ‘azınlık’ olarak kayıt altına alıyor. CIA, “Ortadoğu’da Kürt Milliyetçiliği” isimli dosyasında Kürtlerin yaşadığı bölgeleri gösteren bir harita oluşturarak terör örgütü PKK’nın da kullandığı sözde ‘Kürdistan’ haritasını ilk kez yayınladığı dikkat çekiyor. 

İRAN DESTEĞİ

Özellikle Irak’taki isyanların yer aldığı raporda, Kürtlerin Türkiye’de orduda ve siyasette kendine yer bulabildiği için ‘bölgenin sakin’ olduğu vurgulanıyor.

Arşivini kamuoyuna sunan CIA’in Türkiye’deki terör faaliyetlerine de özel bir yer ayırdığı ortaya çıktı. İstihbarat servisi, 26 Ağustos 1985’teki “Türkiye’de Kürt İsyanı” raporunda PKK’nın ‘yabancı desteği’ kısmının çoğunu sansürlü olarak yayınlarken, teröre destek veren tek ülkenin İran olduğunu yazdı. Servis, belgelerinde İran destekli Irak’taki Hizb-i İslami partisinin fiili olarak PKK ile bir ortaklık kurduğunu belirtti. Öte yandan, tutanakların tarihleri ilerledikçe ABD’nin PKK’ya ilişkin saklayacak daha fazla bilgisi olduğu da görüldü.

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