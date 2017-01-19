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2 ay aradan sonra ilk kez vurdular!

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Dün Koalisyon 2 ay aradan sonra ilk kez El Bab’ta TSK’nın verdiği koordinatları bombaladı.
2 ay aradan sonra ilk kez vurdular!
2 ay aradan sonra ilk kez vurdular! 2 ay aradan sonra ilk kez vurdular! 2 ay aradan sonra ilk kez vurdular!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 9 Aralık’ta başlattığı El Bab operasyonunda, iki ay sonra ilk kez ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bileşeni olan İngiltere’ye ait savaş uçakları TSK’nın verdiği koordinatları bombaladı.  Bombardıman, TSK ile Koalisyon arasındaki “Koordinat atışmasının” ardından geldi.

FİTİLİ DORRİAN ATEŞLEDİ

Tartışmanın fitilini, Koalisyon Sözcüsü ABD’li Albay John Dorrian’ın, ‘koalisyon güçlerinin El Bab civarında DEAŞ unsurlarını vurduğuna yönelik açıklaması’ ateşledi. Türk askeri kaynaklarıysa ABD’ye ait silahlı insansız hava araçlarının (İHA) El Bab bölgesinde keşif uçuşu sırasında 4 ayrı küçük hedefi vurduğunu doğruladı ancak bunların TSK’nın koordinatlarını verdiği hedefler olmadığını belirtti.

Akşam saatlerinde, Rusya Genelkurmay Operasyon Dairesi Başkanı Korgeneral Sergey Rudskoy, Rusya Hava Kuvvetleri’nin 10, Türk Hava Kuvvetleri’nin ise dördü F-16, dördü F-4 olmak üzere 8 uçakla ‘Suriye yönetiminin bilgisi dâhilinde’ ortak bir operasyonla DEAŞ’ı vurduğunu duyurdu. El Bab’a dün yapılan hava saldırılarının düzenlenişi ve niteliği konusunda karışıklık yaşanınca, TSK akşam saat 18.06’da üç paragraflık resmi bir açıklama yaptı.

İKİ AY SONRA İLK

Açıklamanın ilk paragrafında ABD’ye ait silahlı İHA’ların sırasıyla saat 07.00, 07.14, 11.35 ve 16.20’de El Bab bölgesinde keşifler esnasında DEAŞ’a ait hedefleri vurduğu belirtildi. İkinci paragrafta ise saat 15.30’da koalisyon güçleri içinde yer alan İngiltere’ye ait Tornado savaş uçaklarının “Yapılan hedef koordinasyonu neticesinde” El Bab yakınlarındaki Bzagah’ta DEAŞ hedeflerini vurduğu bildirildi. Bu paragrafta, “Uzun bir süreden sonra koalisyon savaş uçakları ilk kez hava taarruzu düzenlemiştir” vurgusu dikkat çekti. Koalisyon güçleri en son geçen yıl 20 Kasım’da TSK’nın koordinatlarını verdiği hedefleri vurmuştu. Askeri kulislerde, “Albay Dorrian’ın yaptığı ilk açıklamaya Ankara’nın katılmayarak, koalisyon gücünü TSK’nın verdiği hedefleri vurmaya zorladığı ve dün saat 15.30’da İngiliz uçaklarının harekât yapmasıyla bunun başarıldığı değerlendirmesi” yapıldı.

Hürriyet

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