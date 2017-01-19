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Bahçekapılı CHP'li milletvekiline çok sinirlendi!

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Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, kendisine laf atan CHP'li milletvekiline tepki gösterdi.
Bahçekapılı CHP'li milletvekiline çok sinirlendi!
Bahçekapılı CHP'li milletvekiline çok sinirlendi! Bahçekapılı CHP'li milletvekiline çok sinirlendi! Bahçekapılı CHP'li milletvekiline çok sinirlendi!

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişikliği tasarısının 2. tur oylamasına 5 madde oylanırken, AK Partili Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında sözlü atışma yaşandı.

CHP milletvekilleri TBMM başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’yı oylamayı bitirme konusunda uyardı. Bunun üzerine Bahçekapılı kendisinin işine karışılmaması gerektiğini söyledi. CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’ya tepki gösterdi.

"BENİMLE TERBİYELİ KONUŞ.."

Bahçekapılı, "Burası babanın çiftliği mi?" şeklinde laf atan ağbaba'ya kızarak, "Terbiyeli konuş benimle, benim ailemin fertlerini karıştırma. Sen kimsin bu lafı bana ediyorsun? Dua et oylama var.. Böyle bir argo konuşma duymadım. Bursası Meclis, sanki sokakta benimle kavga ediyor" diyerek tepki gösterdi.

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