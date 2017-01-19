Rusya’dan Filistin atağı: Türkiye'yle ortak...

Rusya, Filistin meselesini masaya yatırma kararı aldı. El Fetih ve Hamas’lı yetkililerle Moskova’da bir araya gelen Rus yetkililer, 2017’de Filistinli gruplarla 4 kez görüşecek.

Suriye'deki iç savaşın 5'inci yılında sahaya inerek ABD ve İran'ın güç gösterilerini dengeleyen Rusya, şimdi de Filistin meselesini masaya yatırıyor. El Fetih ve Hamas'lı yetkililerle Moskova'da bir araya gelen Rus yetkililer, İsrail'in siyasi baskılara sessiz kaldığı iki devletli çözüm için 2017 yılında Filistinli gruplarla 4 kez bir araya gelmeyi planlıyor.



TÜRKİYE'YLE ORTAK HAREKET



Rus yetkililer, çözüm sürecinde Suriye'de olduğu gibi Türkiye ile bazı konularda beraber hareket edilebileceği mesajı veriyor. Rusya Federasyonu Devlet Başkanının Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünün organize ettiği Filistin konulu üst düzey görüşmeye Moskova'ya gelen El Fetih Merkez Komitesi üyesi A. Ahmed ve HAMAS Siyasi Büro Başkan Yardımcısı M. Ebu Marzuk katıldı.



BİRLİK HÜKÜMETİ KURULACAK



Rus diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede, Bakan yardımcısı Bogdanov ise Rusya'nın, Filistin saflarının Filistin Kurtuluş Örgütünün siyasi platformunda birlik olmasını istediğini ifade etti. Bogdanov, Rusya'nın, Filistin halkının malum uluslararası hukuk temeline uygun olarak bağımsız devletlerinin kurulmasıyla ilgili meşru özlemlerinin hayata geçirilmesi için gerekli olan şart olarak Arap Barış İnisiyatifini desteklediğini teyit etti.

Yenişafak